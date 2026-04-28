La Fiscalía de Criminalidad Informática ha abierto diligencias para investigar la difusión en redes sociales, especialmente en TikTok, de vídeos grabados durante la Feria de Abril de Sevilla en los que aparecen personas en estado de embriaguez. Parte de estos contenidos se difunden bajo la etiqueta #papagorda.

La investigación ha arrancado a partir de un atestado que ha remitido la Policía Local de Sevilla, que incluye una relación de enlaces y perfiles en distintas plataformas digitales. Este documento ha sido trasladado al Ministerio Fiscal, que ha asumido el análisis inicial de los hechos.

La Fiscalía considera que parte de las conductas recogidas en los contenidos podría encajar en posibles delitos contra la integridad moral, en función de la naturaleza de los vídeos y del contexto en el que se difunden. Tras la apertura de diligencias, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial ha recibido el encargo de profundizar en el análisis de los perfiles y publicaciones señalados.

Investigación

El trabajo policial se centra ahora en determinar el alcance de los vídeos difundidos, en los que se observa a asistentes a la Feria de Sevilla en estado de ebriedad. La mayoría de los enlaces investigados proceden de la red social TikTok, donde este tipo de contenidos se ha compartido de forma reiterada durante la feria.

Las diligencias buscan concretar el tipo de difusión, la autoría de las publicaciones y el impacto de su circulación en redes sociales. También se analizará la posible existencia de patrones repetidos en la publicación de este tipo de vídeos vinculados a la feria.

Alcance de las publicaciones

La Fiscalía ha señalado que la calificación jurídica dependerá del contenido concreto de cada publicación. En este sentido, se estudiará si las grabaciones y su difusión pueden constituir un ataque a la dignidad de las personas grabadas en ellas. La Fiscalía también tendrá en cuenta el papel de los comentarios asociados a los vídeos. Estos mensajes, por tanto, también forman parte del análisis de las diligencias abiertas. La Fiscalía incorpora estos elementos al análisis general del caso, ya que forman parte del contexto en el que se difunden los contenidos en redes sociales y pueden influir en su valoración jurídica.

Además, la Fiscalía pondrá los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos cuando aprecie posibles afectaciones a derechos fundamentales relacionados con la imagen o la privacidad.

Por último, la Fiscalía comunicará a las plataformas digitales responsables la existencia de contenidos que podrían vulnerar la dignidad de las personas. Estas comunicaciones pueden derivar en la retirada de publicaciones o en la suspensión de perfiles. El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) recoge en su informe #papagorda que esta etiqueta comenzó a utilizarse en 2019 durante la Feria de Sevilla en la red social X.

Según el informe del CAA de 2024, bajo esta etiqueta se han difundido imágenes y vídeos de personas en estado de embriaguez con fines de burla. El uso de la etiqueta se ha repetido en ediciones distintas ediciones de la feria.