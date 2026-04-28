La carrera de María Jesús Montero en la sanidad andaluza vuelve a estar bajo escrutinio tras la reconstrucción publicada por ABC, que detalla un ascenso especialmente rápido en sus primeros años dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La actual candidata socialista a la Junta habría pasado, en cuestión de meses, de una plaza administrativa a un puesto de responsabilidad médica sin una trayectoria previa consolidada en el ámbito asistencial.

El punto de partida se sitúa en 1994, cuando obtuvo una plaza como técnica de función administrativa, un puesto que no exigía titulación médica. Sin embargo, apenas ocho meses después fue designada subdirectora médica en el Hospital de Valme, en Sevilla. El nombramiento se produjo mediante libre designación, una fórmula que ha sido objeto de críticas recurrentes por su opacidad y por permitir la elección directa de cargos sin procesos competitivos abiertos.

El impulso desde la Junta

Según la información publicada, ese salto no puede entenderse sin el respaldo de dirigentes históricos del PSOE andaluz. Figuras como Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano y Manuel Chaves habrían sido determinantes tanto en sus primeros nombramientos como en su posterior incorporación a la primera línea política.

Con el paso del tiempo, estos nombres quedaron vinculados al caso de los ERE, en el que fueron condenados antes de que el Tribunal Constitucional revisara parcialmente las sentencias. En ese contexto, Montero no solo ha evitado distanciarse de ellos, sino que ha reivindicado públicamente su papel. En un acto celebrado el 7 de marzo de 2025 en homenaje a Martínez Aguayo, atribuyó aquellas condenas al "aparato mediático, judicial y al Partido Popular" y sostuvo que todos ellos, "jueces incluidos", "infligieron mucha injusticia y mucho dolor a su persona, a su familia y a la gente que la queremos".

Del SAS a la política autonómica

Tras su paso por el Hospital de Valme, Montero continuó escalando posiciones. En 1998 fue nombrada subdirectora médica del Hospital Virgen del Rocío, en una etapa en la que Martínez Aguayo dirigía el SAS. Más adelante, en 2001, asumiría funciones de mayor peso en la gestión del mismo centro, consolidando su perfil directivo dentro de la administración sanitaria.

El salto a la política institucional se produjo en 2002, cuando fue nombrada viceconsejera de Salud por Francisco Vallejo. Dos años después, el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, la elevó a consejera, culminando así una progresión que en menos de una década la situó en la cúspide del poder autonómico.

Cuestionamiento del sistema de nombramientos

El modelo que facilitó su promoción también ha sido objeto de críticas a posteriori. La Cámara de Cuentas de Andalucía advirtió en un informe de 2013 de que la normativa impulsada durante su etapa —como el Decreto 75/2007— suponía un freno a los principios de igualdad, mérito y capacidad en la designación de cargos.

En paralelo, la propia Montero ha situado en el debate su plaza en el SAS, vinculada al Hospital Virgen del Rocío. Ha defendido su decisión de mantener el escaño en el Congreso durante la campaña electoral alegando que busca "no perder" ese puesto.