Un joven se confiesa autor del crimen de Adra en TikTok

La Guardia Civil ha incorporado a la investigación sobre el asesinato de un joven de 22 años, ocurrido en la localidad almeriense de Adra el pasado 2 de junio, un vídeo difundido a través de la red social TikTok. En esta grabación, el nieto del principal sospechoso del crimen se atribuye la autoría de los disparos mortales. Las imágenes, de apenas un minuto de duración, ya están siendo analizadas por los agentes encargados del caso para verificar su veracidad.

En la publicación, el individuo dirige duros reproches tanto a los agentes de la Benemérita como a los juzgados, afirmando de forma contundente: "Estáis haciendo un trabajo de mierda. Aquí está el autor, aquí está el que lo hizo". Según la particular versión de los hechos que relata ante la cámara, él mismo empuñó la escopeta y apretó el gatillo porque la víctima habría faltado al respeto a su abuelo durante una discusión originada por el excesivo volumen de la música.

Lejos de limitarse a la autoinculpación, el individuo aprovecha la difusión de su mensaje para proferir graves insultos y amenazas de muerte contra el entorno del fallecido. Dirigiéndose directamente a la madre de la víctima, asegura que ella no presenció los hechos por no encontrarse en la estancia en el momento de la disputa. Además, reta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a detenerle, advirtiendo de que si no cambian el foco de las pesquisas provocarán "una desgracia".

El verdadero asesino

Pese a esta sorprendente confesión pública, el Instituto Armado mantiene como principal línea de trabajo la captura del supuesto autor material que figura en sus informes iniciales: Antonio Santiago Muñoz, conocido por el alias de Saúl el Viejo. Este hombre huyó del municipio andaluz junto a varios de sus allegados inmediatamente después de producirse el tiroteo. Las autoridades han solicitado recientemente la colaboración ciudadana para dar con su paradero, definiéndolo como una persona armada y peligrosa.

El suceso que desencadenó esta compleja investigación tuvo lugar a primera hora de la mañana en una plazoleta de la barriada de Puente del Río. Todo comenzó con una queja vecinal por el ruido, que rápidamente escaló hasta convertirse en una multitudinaria pelea con más de veinte personas implicadas. En medio de la confusión, el joven de 22 años recibió un tiro y falleció poco después.

El clima de tensión en Adra se volvió insostenible en las jornadas posteriores al asesinato. Se registraron incendios provocados en cuatro viviendas vinculadas a familiares del presunto homicida, lo que obligó a desplegar un fuerte dispositivo policial para evitar nuevos episodios de violencia. Semanas más tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ordenó el ingreso en prisión provisional de otro miembro del clan que decidió entregarse voluntariamente a la Justicia por su presunta participación en los hechos.