Arrestado un falsificador en Málaga con 143.000 euros en 'criptoactivos' y material de impresión

Un joven ha sido arrestado en Málaga por fabricar billetes falsos de 20, 50 y 100 euros en un laboratorio clandestino en su vivienda. Los vendía en la dark web y los enviaba por correo a distintos países europeos, sobre todo a Alemania.

La investigación ha detectado más de 500 envíos con datos falsos. El caso se inició tras un aviso de la Policía austriaca y permitió localizar un patrón en oficinas de Correos de Málaga, además de relacionarlo con un detenido que portaba billetes falsos procedentes de la ciudad.

El transcurso de la operación permitió detectar numerosos paquetes y estableció un patrón común, que eran las oficinas de Correos de Málaga. Uno de dichos envíos se detectó al detener en suelo español a un joven de origen asiático que llevaba consigo billetes falsos con procedencia de Málaga.

Un laboratorio clandestino en su casa

Después de identificar al presunto responsable de los envíos, la Policía practicó dos entradas y registros en su domicilio donde encontraron un laboratorio con el material necesario para la fabricación de billetes falsos.

Concretamente se localizaron: cartuchos de tinta, papel holográfico de billetes de 20 y 50 euros, dos prensas manuales, recortes de impresión de billetes, dos guillotinas, tres rollos de foil metálico holográfico, cuatro rodillos manuales, dos tampones en relieve de la marca de agua, un bote de tinta OVI, malla de serigrafía.

En la intervención, las autoridades también encontraron criptoactivos valorados en 143.000 euros y 28.350 euros en billetes falsificados.