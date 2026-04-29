Detenido en Valverde del Camino el ciberestafador más buscado de Huelva, después de llevar cinco años huido de la justicia.

El detenido había hecho de la estafa por internet su método de vida desde hace seis años y son innumerables sus víctimas a las que en este tiempo ha robado miles de euros.

Actuaba en plataformas de segunda mano

Su actividad se centraba en plataformas de venta de artículos de segunda mano entre particulares y su estrategia se basaba en dividir su actividad por fases para no ser descubierto y permanecer en el anonimato.

Según ha explicado la Policía Nacional, que ha llevado a cabo su detención, este estafador contactaba primero con vendedores reales mostrando un falso interés en sus productos. Una vez captada su atención, conseguía que estos le enviaran fotografías de su Documento Nacional de Identidad con el que más tarde daba de alta líneas telefónicas y cuentas bancarias usurpando su identidad.

Utilizaba cuentas falsas

Cuentas que utilizaba más tarde para recibir el dinero de las víctimas que caían en sus ofertas de productos fraudulentas. Junto a esta práctica utilizaba también "mulas financieras", terceras personas que recibían el dinero en sus cuentas y, acto seguido, lo extraían en cajeros automáticos para entregárselo en mano y en efectivo, y romper así el rastro financiero.

Su detención cierra una larga y exhaustiva investigación policial que ha llevado a los agentes a buscar por fincas y localidades de la sierra de Huelva como Aracena y Cortegana, así como por diversos municipios de las provincias de Sevilla y Badajoz, dado que el arrestado sabía que estaba siendo buscado y, por tanto, mantenía una alta movilidad geográfica por todo el territorio nacional.

Fue detectado en Valverde del Camino

Aun así, la Policía Nacional ha conseguido estrechar el cerco para dar con él en Valverde del Camino cuando llevaba tan solo 15 días en la localidad y antes de que llevase a cabo un nuevo cambio de domicilio.

En el momento de ser detenido opuso una resistencia extrema a los agentes a los que trató de agredir.

Cabe destacar que el arrestado era un prófugo de la justicia desde hace cinco años cuando no se presentó al juicio que se debería haber celebrado contra él por múltiples estafas que podrían haberle llevado a prisión. Además, constan contra él 26 requisitorias judiciales en vigor.