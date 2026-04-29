El juez procesa a 7 cargos del PSOE por el desvío de 54 millones en el caso Boliden

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dado un paso decisivo en una de las piezas separadas del macroproceso que investiga la corrupción en la Administración Autonómica socialista. El juez ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra siete exdirigentes por las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a la empresa Boliden Apirsa.

Esta rama de la investigación se centra en el reparto arbitrario de unos fondos que habrían alcanzado un montante total de 54.279.986 euros, destinados teóricamente a la plantilla y al colectivo de extrabajadores de la compañía minera. En la resolución, notificada este miércoles a las partes personadas, el instructor advierte de que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de falsedad documental.

Con esta decisión, el juzgado da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de las acusaciones para que, en un plazo común de veinte días, formulen sus respectivos escritos de calificación. En ellos deberán solicitar la apertura de juicio oral o, de considerar que no existen pruebas suficientes, el sobreseimiento de las actuaciones. Excepcionalmente, podrían requerir diligencias complementarias.

Entre los procesados que se sentarán previsiblemente en el banquillo figuran destacados nombres de la etapa socialista en el Gobierno Autonómico. Concretamente, el magistrado dirige la acción penal contra el exconsejero de Empleo Manuel Recio, tres antiguos viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y un ex director general de la Agencia IDEA.

Por el contrario, el auto estipula el archivo provisional de la causa para otros dos ex altos cargos: Antonio Fernández y Martín Soler, quienes estuvieron al frente de las Consejerías de Empleo e Innovación, respectivamente. El titular del juzgado argumenta que no constan indicios sólidos y suficientes para atribuirles una participación penalmente relevante en el desvío de estos fondos.

Según detalla el escrito judicial, no existen evidencias de que Fernández y Soler tuvieran una "deliberada y directa participación" en el diseño y pago de estas ayudas sociolaborales vinculadas a los frustrados planes de recolocación. Aunque otros investigados señalaron que existía un acuerdo entre las Consejerías para cooperar en esta financiación ilícita, el magistrado subraya que la implicación de los consejeros no puede basarse únicamente en meras sospechas derivadas de su posición jerárquica.

El foco de esta pieza se pone sobre los más de 52 millones de euros concedidos de manera injusta y arbitraria para sufragar una póliza de seguro colectivo suscrita por los sindicatos CCOO y UGT. A esta cuantía se suma un suplemento de 1,7 millones para contratar rentas vitalicias adicionales y otras compensaciones abonadas entre los años 2008 y 2011 a exempleados que, pese a los presuntos planes de recolocación, terminaron cobrando indemnizaciones al no ser reincorporados al mercado laboral.