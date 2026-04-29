Fernández Pacheco: "El Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha entendido al campo, nunca le ha importado el campo"

Andalucía es, por peso económico, por empleo y por volumen exportador, la primera comunidad agraria de España. Más del 7% de los trabajadores andaluces están ocupados en el sector primario, y la despoblación rural que devasta otras regiones apenas hace mella en esta tierra precisamente porque el campo la ancla. El consejero Ramón Fernández Pacheco lo repite con orgullo: "Llevamos a gala ser la comunidad autónoma más importante desde el punto de vista agrario de nuestro país".

Los datos le acompañan. Las exportaciones agroalimentarias andaluzas crecieron un 6,5% este año, con enero como el tercer mejor mes de toda la serie histórica. Solo la provincia de Almería superó los 640 millones de euros en ese periodo, sostenida por sus invernaderos y su potente modelo hortofrutícola. "Somos optimistas y creemos que tenemos un sector con mucho futuro", afirma el consejero, aunque no esconde que los retos son numerosos y exigentes.

Agua, clima y modernización, las tres palancas

El primero de esos retos es el agua. Fernández Pacheco es tajante: Andalucía no puede conformarse solo con el agua que cae del cielo. La apuesta de la Junta pasa por la modernización del regadío, la regeneración del agua depurada, la expansión de las desaladoras donde sean necesarias y los trasvases entre cuencas. Todo ello, recuerda, sin el apoyo del Gobierno central. "El Tajo-Segura es el mejor ejemplo de lo que nos ha hecho el Gobierno de España en materia hídrica", denuncia.

A eso se suma la necesidad de estar mejor preparados ante las inclemencias del tiempo. El tren de borrascas que golpeó Andalucía en el último tramo de la legislatura lo dejó en evidencia. La respuesta de la Junta fue un plan global de casi 1.800 millones de euros, de los que 1.000 millones fueron destinados íntegramente al sector primario. "Se dice pronto", reconoce el consejero. Todas las convocatorias están ya publicadas en el Boletín Oficial y los diferentes sectores pueden concurrir a ellas.

La tercera palanca es la modernización de las propias explotaciones y la apuesta por la planificación estratégica. La Junta ha elaborado planes sectoriales participados para el olivar —cultivo emblema de Andalucía—, para las frutas y hortalizas de invernadero en Almería y Granada, y el último aprobado, dedicado a la ganadería extensiva. "Esos documentos participados con el sector se convierten en herramientas fundamentales para abordar los problemas y los retos de futuro", subraya Fernández Pacheco.

El relevo generacional, una urgencia compartida por el campo y el mar

Uno de los grandes desafíos que atraviesa transversalmente tanto la agricultura como la pesca es el relevo generacional. Fernández Pacheco reconoce que atraer a los jóvenes al campo es ya una prioridad, pero advierte de que en el mar la situación es incluso más delicada. "El relevo generacional en el campo es un reto; en el mar es mucho más complicado", afirma.

El sector pesquero ocupa un lugar especial en su discurso. Andalucía tiene un extenso litoral jalonado de puertos pesqueros en torno a los cuales han crecido ciudades y pueblos enteros. La pesca —flota de altura, media altura y bajura— genera empleo directo, vertebra el territorio y sostiene una gastronomía y un turismo que son señas de identidad de la comunidad. Sin embargo, el consejero lamenta que este sector "acaba pagando decisiones políticas adoptadas a miles de kilómetros, sin el suficiente rigor científico y técnico".

Cada diciembre, las flotas andaluzas esperan con incertidumbre las resoluciones de Bruselas sobre cuotas y vedas. El caso del arrastre en el Mediterráneo, o las restricciones al Golfo de Cádiz dos años atrás, son ejemplos de decisiones que el consejero considera mal fundamentadas y profundamente dañinas para las comunidades costeras.

Un Gobierno central "nunca ha entendido el campo"

Si hay un hilo conductor en el discurso de Fernández Pacheco es la crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El consejero no se guarda nada: "Es verdad que creo que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha entendido al campo, nunca ha apostado por el campo y nunca le ha importado el campo". Y añade con ironía: "A mí me cuesta recordar una sola declaración del presidente del Gobierno hablando del sector de la agricultura o de la pesca. Que le gustaba el chuletón al punto, pero más allá de eso, poco podemos rascar".

Las críticas más concretas apuntan al ministro Luis Planas, de origen andaluz, a quien acusa de haber penalizado a Andalucía en el reparto de la PAC vigente, privando a la comunidad de más de 100 millones de euros anuales "solo para intentar contentar a otros territorios".

De cara al nuevo diseño de la PAC, cuyas primeras propuestas de la Comisión Europea describe como preocupantes, el consejero hace un llamamiento a la unidad del sector y de las instituciones: "Ya sabemos que, si depende del Ministerio y del Gobierno de España, no vamos a conseguir nada". En su opinión, la propuesta comunitaria ha conseguido algo inusual: unir a todos los actores del campo español frente a un texto que consideran inaceptable.

La gestión, por delante de la campaña

Con las elecciones andaluzas del 17 de mayo en el horizonte, Fernández Pacheco prefiere no adelantar los tiempos. "Lo primero es seguir gestionando la Consejería, que tenemos mucho trabajo", afirma. Solo cuando se acerque la fecha, explica, llegará el momento de contarle a los andaluces qué se ha hecho, en qué se está trabajando y cuáles son los planes de futuro. "Cuando llegue el momento, juzgarán", concluye.