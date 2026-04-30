Montero abre campaña con Miguel Ríos y los peores sondeos de la historia del PSOE en Andalucía

La exvicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha iniciado este jueves en Granada la campaña electoral para los comicios del 17 de mayo, en un acto en el que ha defendido las opciones de su formación y ha anticipado un resultado favorable en las urnas, a pesar de las encuestas que vaticinan lo peor para el Partido Socialista.

El mitin central de apertura se ha celebrado en un hotel de Granada horas antes del inicio oficial de la campaña, que arranca a medianoche del 1 de mayo. Según datos del PSOE, han asistido más de 700 personas en un acto con ambiente festivo.

Montero ha accedido al recinto acompañada del cantante Miguel Ríos, con la canción ‘Bienvenidos’ como fondo musical. El público la ha recibido con aplausos y consignas de apoyo, mientras ondeaban banderas del partido.

En primera fila han estado presentes la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Llamamiento al voto y previsión electoral

Durante su intervención, Montero ha señalado que esta campaña llevará al PSOE-A "a la victoria" y ha apelado a un electorado que ha definido como parte de una Andalucía "progresista" que "no se resigna".

La candidata ha defendido la movilización de los votantes y ha instado a los andaluces a que "miren por lo suyo" y por su "interés propio" en las elecciones del 17 de mayo. También ha pedido que no se dejen influir por el "marketing" y la "propaganda" de la derecha.

En su discurso, ha situado el inicio del acto como el comienzo del "camino hacia la Junta de Andalucía", en referencia a la aspiración de su formación de alcanzar el Gobierno autonómico.

Intervención de Miguel Ríos

El cantante granadino Miguel Ríos, Hijo Predilecto de Andalucía, ha intervenido antes que la candidata en calidad de "simpatizante socialista". Ha señalado que era "un honor" participar en el acto y ha expresado su respaldo a Montero.

Ríos ha afirmado que la candidata será "la próxima presidenta" de la Junta de Andalucía y ha realizado un llamamiento a la participación electoral.

Durante su intervención, el artista ha advertido de que "Andalucía está en una encrucijada" y ha defendido la necesidad de que los votantes "salgan a votar" y apoyen lo público como "primera prioridad".

Referencias políticas y cierre del acto

El cantante también ha tenido palabras de reconocimiento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con su posición en distintos asuntos internacionales, lo que ha sido respondido con aplausos por parte del público.

Ríos ha finalizado su participación interpretando ‘a capella’ un poema de Luis García Montero escrito en 2003 con motivo de la guerra de Irak.

El acto ha servido como punto de partida para la campaña electoral del PSOE-A, que se desarrollará hasta la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.