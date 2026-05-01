Ione Belarra e Irene Montero desplantan a Maíllo en la campaña electoral andaluza

La campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo ha arrancado con una imagen de poca unidad en el espacio de la izquierda alternativa. Aunque Podemos se ha integrado finalmente en la coalición Por Andalucía tras meses de desencuentros, sus principales dirigentes, Irene Montero e Ione Belarra, no tienen previsto, por ahora, arropar al candidato Antonio Maíllo en los actos centrales de campaña.

La decisión resulta llamativa dado que la formación morada accedió a sumarse al proyecto en el último tramo de las negociaciones, cuando el margen para influir en el diseño de las listas era ya muy limitado. De hecho, el propio acuerdo se produjo a escasos días de que expirara el plazo legal, y vino acompañado de críticas internas por el peso otorgado a Podemos dentro de la candidatura.

Pese a esa integración formal, la dirección nacional del partido ha optado por mantener cierta distancia en la campaña. A día de hoy, el calendario de actos de Por Andalucía no incluye la participación de Belarra ni de Montero junto a Maíllo. Tampoco está previsto que ambas coincidan con los ministros vinculados a Sumar que sí tendrán una presencia destacada durante la campaña.

En los pasillos del Congreso, Belarra ha confirmado que tanto ella como Montero participarán en la campaña andaluza, aunque ha evitado concretar en qué formato o si compartirán escenario con el candidato de la coalición. La secretaria de Podemos ha señalado que hará campaña "con normalidad" con el objetivo de "pararle los pies" al actual presidente andaluz, Juanma Moreno.

Implicación de Sumar

Mientras tanto, la agenda de campaña de Por Andalucía sí contempla una amplia implicación de figuras del espacio de Sumar e Izquierda Unida, incluyendo a varios ministros del Gobierno. Por un lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tendrá un papel destacado desde el inicio de la campaña, con su presencia en la manifestación del 1 de mayo en Málaga, un acto que marca el arranque electoral y en el que también participa Maíllo.

A partir de ahí, el calendario se intensifica con una presencia constante de ministros y dirigentes del espacio de Sumar e IU. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tiene previstos actos el 13 de mayo en Málaga y el 14 de mayo en Córdoba, donde se celebrará uno de los principales eventos de la campaña. Ese mismo día, también está prevista la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que repetirá presencia en Córdoba y recorrerá además otras provincias como Granada (8 y 9 de mayo), Cádiz (13 de mayo) y Sevilla (14 de mayo), consolidando una agenda territorial extensa.

El cierre de campaña también contará con presencia destacada del espacio de Sumar, con la participación de la diputada Aina Vidal el 15 de mayo en Granada. A ello se suman otras figuras como Lara Hernández (Movimiento Sumar) o Tesh Sidi (Más Madrid).

En este contexto, el arranque de la campaña llega marcado también por la lectura de las encuestas, que vaticina unos resultados nefastos para la izquierda en su conjunto y especialmente para el PSOE. Los últimos sondeos del CIS sitúan a la candidatura de María Jesús Montero estancada en torno a la segunda posición, pero lejos de disputar el liderazgo al Partido Popular de Juanma Moreno, que mantiene una ventaja amplia y opciones de mayoría reforzada.

Para los socialistas, las proyecciones electorales apuntan a uno de sus peores resultados históricos en Andalucía, con una intención de voto que, pese a ligeros repuntes en algunos estudios, no logra recuperar el terreno perdido en anteriores citas autonómicas. El retroceso del PSOE se interpreta además como un factor que dificulta cualquier alternativa de gobierno, incluso sumando a todas las fuerzas a su izquierda.

En el espacio de la izquierda alternativa, las perspectivas tampoco son especialmente optimistas. La coalición Por Andalucía aparece en la mayoría de los sondeos con una representación reducida y oscilante, situándose en torno al 7% de los votos. Este nivel de respaldo se traduce en una horquilla de alrededor de 5 escaños, una cifra similar a la obtenida en 2022, cuando la coalición consiguió 5 representantes en el Parlamento andaluz de los 109 que lo componen.