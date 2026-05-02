¿Es Juanma Moreno el cantante de 'Kilómetro Sur', su ya famosa sintonía de campaña?

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha admitido este sábado que la voz del intérprete de la canción Kilómetro Sur "se parece bastante" a la suya, sin llegar a confirmarlo de forma directa.

La cuestión no es menor porque este tema musical se ha convertido en la sintonía de sus actos desde el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. La canción empezó a sonar el pasado jueves en Sevilla, en el acto inaugural celebrado en los Jardines de Murillo, donde por primera vez muchos asistentes repararon en que la voz del cantante sonaba especialmente familiar.

Por ende, desde entonces, las especulaciones de que el propio Moreno es el cantante del tema han ido en aumento. El candidato, sin embargo, ha optado por mantener cierta prudencia al ser preguntado por ello en Córdoba: "Bueno, se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá; tenemos 14 días por delante, poco a poco", ha dicho entre risas, en referencia a la similitud de voces.

Kilómetro Sur es una canción dedicada a Andalucía que ya está disponible en plataformas como Spotify. Sin embargo, aquí tampoco se aclara la identidad del cantante. En su letra, el que sería el presidente canta: "Es Andalucía, la mejor tierra del mundo, el kilómetro sur donde ser andaluz es un orgullo profundo". La realidad es que, en muy pocos días, el propio Moreno ya la ha utilizado de sintonía para varias de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Fuentes del partido sí confirmaron a diversos medios que él sería el intérprete. Añadieron que la grabación del tema se realizó durante la precampaña electoral, en un proceso que el candidato vivió "muy ilusionado", mientras la idea habría surgido en las pasadas Navidades.

Todo apunta entonces a esta dirección, más aún al recordar que el vínculo de Moreno con la música viene de lejos. En su juventud formó parte de tres grupos: Cuarto Protocolo, Lapsus psíquico y Falsas realidades.