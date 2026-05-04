Claves del primer debate televisado de las elecciones andaluzas

Andalucía vota el próximo domingo 17 de mayo una nueva composición de la Cámara regional que hace cuatro años quedó dominada por el PP-A de Juanma Moreno tras una histórica mayoría absoluta de 58 diputados. Un resultado que los populares podrían no revalidar según las últimas encuestas publicadas apenas dos semanas antes de unas elecciones andaluzas que serán determinantes.

La campaña electoral andaluza tiene en la noche de este lunes uno de sus puntos de interés con el primer debate electoral televisado entre los cinco candidatos de las formaciones que cuentan actualmente con representación parlamentaria: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Radio Televisión Española programa este lunes a las 21:45, tras concluir el Telediario 2, el primer cara a cara de los cinco líderes políticos en Andalucía. El debate se emitirá en directo en La 1, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, rtve.es y RTVE Play. También lo podrá seguir al minuto en la última hora de Libertad Digital.

El presidente andaluz, y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, llega al debate con las encuestas a favor dándole como claro vencedor de los comicios del 17 de mayo muy por delante del resto de candidatos. Moreno ha pedido "prudencia" desde el primer momento destacando la importancia de que haya una alta participación. Por contra, María Jesús Montero, que se encomendó a Sánchez y su no a la guerra para intentar recuperar terreno, parece que no consigue hacer despegar su candidatura. Vox, con Manuel Gavira, trata de seguir creciendo y busca pelear con el PSOE por la segunda plaza (las últimas encuestas les dan 4 puntos de separación) y Por Andalucía y Adelante Andalucía, el primero con coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, como candidato y el segundo con José Ignacio García, buscan crecer al margen del PSOE. Será la primera vez que los cinco candidatos se verán las caras.

Duración, presentadores y bloques

En un principio RTVE intentó que los candidatos de PP y PSOE debatieran en un cara a cara este lunes y hacer el debate a cinco el jueves 7 de mayo. Algo que desde la candidatura de María Jesús Montero veían con muy buenos ojos y que desde la de Moreno también, pero con el condicionante de que el resto de fuerzas con representación parlamentaria estuviesen de acuerdo. El resto de formaciones se negaron y llegaron a plantear un recurso ante la Junta Electoral Central si el cara a cara entre Moreno y Montero seguía adelante. Finalmente se rechazó esa propuesta y el debate en RTVE será el de este lunes.

El debate a cinco se celebrará a partir de las 21:45 en el centro territorial de RTVE en Sevilla, estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y durará 90 minutos. En un comunicado del ente a principio del mismo cada candidato tendrá que responder en 30 segundos a la pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?. Asegura también el comunicado que habrá tres bloques temáticos de una duración de 25 minutos: Economía: empleo, vivienda e infraestructuras; Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración; y Financiación autonómica, pactos y regeneración.

Para acabar el debate habrá un turno final, llamado minuto de oro, en el que cada candidato podrá pedir el voto en un minuto. El siguiente debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía está previsto para el próximo lunes 11 de mayo en Radio Televisión de Andalucía.