El PSOE se salta un pacto de 30 años en Lepe y denuncia al alcalde de Sevilla por los carteles

Desde hace más de 30 años hay un acuerdo en Lepe para que cuando una campaña electoral coincida con la celebración de la Romería de la Bella no se coloquen carteles hasta que no termine la fiesta. En este caso, los tres partidos políticos con representación municipal (PP, PSOE y Vox) decidieron que la campaña en el pueblo empezaría el 12 de mayo, cuando terminara la romería.

Sin embargo, el Partido Socialista sí que ha colgado sus carteles en el primer día de campaña. Fuentes del PSOE indican que esta decisión no lo ha tomado la agrupación local y que se va a gestionar la retirada. Aunque, lo cierto es que no sólo en Lepe hay polémica por la pegada de carteles. También en Sevilla, ha alegado "riesgos de seguridad" para la retirada de banderolas electorales de las calles de la capital andaluza, según un informe técnico del Consistorio.

El informe señala que no solo se han retirado elementos de propaganda de Por Andalucía y del PSOE andaluz, formaciones que han llevado la cuestión a la Junta Electoral de Zona (JEZ), sino también del resto de partidos que concurren a los comicios andaluces. El Ayuntamiento, que preside el popular José Luis Sanz, detalla que se han quitado 45 banderolas dobles del PP; 132 del PSOE; 30 de Vox, 41 pancartas con bridas de Por Andalucía y 9 de Adelante Andalucía.

Relacionado Los datos que desmontan el último despropósito de María Jesús Montero en campaña

El documento, que firma un ingeniero, recoge que estos elementos de propaganda política suponían un "peligro estructural" para las farolas en las que estaban anclados, cuestión que detectó el departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Sevilla. El viento, añade el mismo documento, agravaba la cuestión puesto que las banderolas funcionaban como "velas" y su caída podía causar daños a personas o vehículos, lo que ha provocado la decisión de retirarlas, alegan desde el Consistorio hispalense.

PSOE denuncia

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha anunciado este lunes que la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha admitido la denuncia presentada por su partido contra la retirada de banderolas de su formación en Sevilla capital. Recio ha explicado que la Junta Electoral da un plazo al Ayuntamiento de 24 horas para que conteste. De esta manera, desde el Consistorio tendrá que dar a la Junta Electoral los motivos por los que han retirado las banderolas.