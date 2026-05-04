Moreno no entra al trapo de Vox y pide "concentrar" el voto para que los andaluces no se metan en "un gran lío"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado este lunes al primer debate televisado con las encuestas a favor para ganar las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo, pero quedándose cerca de revalidar la mayoría absoluta conseguida en 2022. En los debates de hace cuatro años Moreno contaba con un escudero que frenó los ataques de la oposición, su vicepresidente y líder de Cs en la región, Juan Marín.

En el debate televisado en RTVE este lunes no ha sido así y el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha recibido ataques a izquierda y derecha. En esta ocasión, sin embargo, Moreno ha obviado a Vox sin entrar al trapo en ninguna de las interpelaciones de su candidato Manuel Gavira. El presidente de la Junta de Andalucía ha llamado a la estabilidad y a "concentrar" el voto en el PP-A, para no tener que depender de nadie y menos de los de Santiago Abascal, sin mencionarles.

Su objetivo ha sido recordar el pasado de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía y su presente al lado de Pedro Sánchez. También ha confrontado con ambos líderes de la extrema izquierda, Antonio Maíllo de Por Andalucía, y José Ignacio García de Adelante Andalucía. Con ambos el tono del debate ha subido, sobre todo al tratar el tema de los cribados del cáncer de mama y el estado de la sanidad o de la vivienda en la región. En esos momentos el candidato popular ha tenido los enfrentamientos más acalorados, especialmente con el líder de IU.

"He dado un paso adelante"

En el llamado minuto de plata, que en realidad dura 30 segundos, los candidatos han respondido a la pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de la Junta de Andalucía? Juanma Moreno ha asegurado que tiene "más ganas y más ilusión que nunca" en ser reelegido porque "ama" a Andalucía y ha hecho la primera petición para conseguir una "mayoría de estabilidad" porque, según él, "queda mucho por hacer".

A María Jesús Montero le ha costado responder sin leer y ha dicho que quiere ser presidenta para defender "lo público", que por eso ha dado "un paso adelante" y que "Andalucía no se resigna" ni ella "tampoco". El candidato de Vox ha lanzado desde el principio los cuatro ejes de su partido que ha ido repitiendo en todo momento. Sobre todo el lema de "prioridad nacional", el nuevo eslogan de la formación de Santiago Abascal. Ha dicho que quiere ser presidente para dar "un cambio de rumbo a nuestra tierra" y que sea para "los andaluces primero". También ha dicho que pondrá "menos impuestos, más campo y menos fanatismo climático". Por su parte, Antonio Maíllo ha asegurado que cree en "Andalucía y en lo público" y que tienen "un plan", y José Ignacio García que "merecemos una Andalucía mejor".

"Usted tiene alergia a la verdad"

En el primer bloque, centrado en economía y llamado Economía: Empleo, Vivienda e Infraestructuras, al principio ha estado enfocado en la vivienda por la "situación de emergencia habitacional" que ha denunciado Antonio Maíllo. La oposición de izquierdas ha culpado a Moreno y PP y Vox por no poner coto a los pisos turísticos y por rechazar en el Congreso la prórroga de los contratos de alquiler. "Se ríen de la gente", ha enfatizado el líder de IU, que ha propuesto "intervenir el mercado". De manera similar se ha expresado el líder de Adelante Andalucía, que también ha acusado a "los fondos de inversión extranjeros" de encarecer el precio de la vivienda. Ambos han enarbolado el dato de que una VPO en Andalucía cuesta "350.000 euros".

Por su parte, Manuel Gavira ha mantenido sus críticas a la inmigración incontrolada y ha achacado a este problema una de las causas de que aumente el precio de la vivienda: "los andaluces deben ir primero en el acceso a las viviendas protegidas ¿por qué un inmigrante que acaba de llegar tiene prioridad ante un andaluz?". El líder de Adelante Andalucía le ha llamado "mentiroso" y "mala persona".

María Jesús Montero ha dicho que en Andalucía se vive "una paradoja", que es que "la economía crece impulsada por las medidas del Gobierno". "En Andalucía los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. Para el PP la vivienda y la sanidad son un negocio, para el PSOE es un derecho", ha dicho la que hasta hace un par de meses era la número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Por ahí le ha atacado Juanma Moreno, que ha recordado que "el problema de la vivienda hace 8 años estaba el número 13 y hoy es el número 1". También le ha dicho que tiene "alergia a la verdad".

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido su gestión y ha dicho que en Andalucía hay una "economía pujante" y que la región "ha tirado del empleo de España durante meses", mientras que Antonio Maíllo, que ha tenido varios rifirrafes con el presidente de la Junta, ha dicho que en Andalucía prima "la ley de la selva", que ha "provocado un daño social". José Ignacio García ha cargado contra La Caixa por unas supuestas 7.000 viviendas que tiene en propiedad en Andalucía y Gavira ha dicho que el problema de la vivienda es que "no se construye y sigue viniendo gente de fuera".

Los temas económicos se han ido mezclando en las distintas intervenciones de los candidatos y Juanma Moreno y María Jesús Montero se han cruzado varias acusaciones. Moreno le ha recordado a la candidata socialista que "usted tiene un pasado" y que han estado estos años desde el Gobierno "crujiéndonos a impuestos". Por su parte, Montero le ha dicho al presidente andaluz: "no se esconda detrás de Pedro Sánchez".

"Usted no me vuelva a decir que yo desprecio a un trabajador, este tipo de acusaciones son impropias de usted", le ha dicho Moreno a Maíllo, mientras Montero le ha señalado que "usted es como el rey desnudo, usted no quiere reconocer la Andalucía que sufre y se esconde detrás de Pedro Sánchez". La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda de Sánchez ha dicho que darán avales a los jóvenes para comprar viviendas y Moreno le ha replicado: "llega usted tarde, ya tenemos un aval para los jóvenes".

En este punto el candidato de Vox ha intentado diferenciarse de los dos principales partidos. Ha dicho: "esto es lo que hay en Andalucía, el PP y el PSOE peleándose por unas grandes cifras macroeconómicas" mientras "nos están robando el futuro". Ha criticado que "prometen mucho" en los mítines, pero luego "se van a Madrid". Gavira ha insistido en que "ninguno de ustedes quiere hablar de campo" y ha cargado contra las "políticas de fanatismo climático que arrancan olivos y plantan placas solares" y contra el acuerdo de la UE con Mercosur. Sí que ha defendido el pacto de su formación con el PP en Extremadura.

"¿Cree que va a arañar unos votos utilizando a las mujeres?"

En el segundo bloque Políticas Sociales: Sanidad, Educación e Inmigración el debate se ha centrado en los problemas de la sanidad andaluza y todos los candidatos han atacado a Juanma Moreno por los cribados del cáncer de mama. "Se han dicho muchas barbaridades sobre la sanidad y muchas mentiras", ha dicho el presidente de la Junta, que ha anunciado que si sale reelegido impulsará una "Ley de Garantías Sanitarias" para que "no se puedan rebajar los presupuestos" y que se contrate cada año a más médicos.

El presidente de la Junta ha defendido su gestión y el aumento de la inversión sanitaria, pero no ha sido suficiente porque el resto de candidatos le han hincado el diente con el caso de los cribados del cáncer de mama. "¿Cree que va a arañar unos votos utilizando a las mujeres?", le ha respondido Moreno a José Ignacio García, que le ha exigido saber "lo que pasó" con esta cuestión. La candidata del PSOE, que fue consejera de Sanidad en una de sus etapas en la Junta de Andalucía, ha dicho que "es un clamor popular que la sanidad no funciona" y que "los ciudadanos de Andalucía recuerdan perfectamente el orgullo que era la sanidad bajo mi etapa".

Manuel Gavira le ha contestado que en su etapa los andaluces "salían a la calle en protesta por la atención sanitaria". "Lo cierto y verdad", coletilla que ha utilizado en numerosas ocasiones, es que "hay 200.000 andaluces esperando una operación" por lo que la "prioridad nacional es una cuestión de supervivencia". El candidato de Vox ha estimado en "4.500 euros al mes" lo que Andalucía paga "por un mena" mientras "se mueren nuestros mayores esperando una plaza de residencia que cuesta 1.500 euros". "Esto no va de rechazo al de fuera sino de querer más a los de casa", ha argumentado.

Desde la extrema izquierda han atacado a Moreno por haber "convertido en negocios lo que son derechos". Antonio Maíllo le ha acusado de estar "desmantelando la sanidad" y ha añadido su defensa de lo público en educación: "Andalucía es hija de la escuela pública y lo tiene que seguir siendo. Usted desprecia el conocimiento". El líder de IU le ha acusado también de "crueldad humana" y de falta de "ética de la compasión". "¿Quién le ha visto y quien le ve? Yo he respetado a IU...", ha contestado Moreno, que le ha dicho que lo hace "por un sillón" por lo que "ha perdido la coherencia" debido al pacto de su formación con el Gobierno de Sánchez. "Tiene el síndrome de San Telmo y se cree que es supermán", le ha espetado el líder de IU.

Montero "no tiene ninguna posibilidad"

En el último bloque, Financiación Autonómica, Pactos y Regeneración, se ha recordado que Andalucía lleva más de una década sin renovar la financiación autonómica y por ahí han estado centrados los ataques y los encontronazos entre María Jesús Montero y el resto de candidatos, salvo Antonio Maíllo, que ha apelado al pacto que tuvieron cuando gobernaba el PSOE. A Montero, Moreno y Gavira le han atacado por privilegiar a Cataluña con la financiación.

"Montero es la única española que cree que un independentista catalán pacta un modelo de financiación que beneficia a Andalucía", ha dicho Juanma Moreno, que ha criticado a la ex número dos de Sánchez en el Gobierno que "como andaluza y mujer tan poderosa tenía la responsabilidad de haber conseguido que los andaluces hubiéramos tenido la financiación que nos habríamos merecido. Usted no cumple nada, tiene muy poco crédito". Gavira le ha dicho a Montero que los socialistas siguen "pagando el chantaje de los separatistas para que Sánchez siga un día más" en la Moncloa.

Sobre pactos, el líder de Vox ha dicho que "la señora Montero, su banda y sus socios no tienen ninguna posibilidad" el 17 de mayo y que en esa fecha "se decide si queremos un gobierno que no quiera líos o ponga a los andaluces primero. Ponemos encima de la mesa que con Vox tendremos un Gobierno que defienda la prioridad nacional". Una apelación a un pacto con el PP que Juanma Moreno ha ignorado. Antonio Maíllo ha dicho que Moreno y Gavira "empiezan a hacer el teatrito de la diferencia y van a pactar PP y Vox" y ha recordado que "Moreno Bonilla fue el primero en pactar con Abascal" tras las andaluzas de 2018. En este punto, Moreno le ha dicho que en el Gobierno con Sánchez está "dispuesto a tragarlo todo".

En el minuto de oro, este sí de un minuto, María Jesús Montero ha cargado contra la "derecha cada vez más amarga" y ha augurado una "ola gigante que traiga un tiempo nuevo" el 17-M. Antonio Maíllo ha denunciado el "daño social de la política del PP y de los discursos de odio" y ha apelado a la "Andalucía del Abrazo". José Ignacio García ha dicho que en las elecciones hay que "echar a las derechas", ha pedido votar a "una izquierda nueva sin mochilas" y se ha calificado de "David contra Goliat". Juanma Moreno ha insistido en que el resto de formaciones tienen un "objetivo común", que es "romper la mayoría de estabilidad y convivencia que hemos disfrutado" estos años. "Nos metemos en un gran lío y la única opción de gobierno es la del PP. Pido concentrar el voto". Manuel Gavira ha finalizado insistiendo en la "prioridad nacional".