Moreno podría perder la mayoría absoluta y necesitar a Vox, mientras Montero llevaría al PSOE a un mínimo histórico

La campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo comenzó la madrugada del pasado viernes y los candidatos recorren de punta a punta la región para trasladar su programa electoral en unos comicios en los que, según los sondeos publicados desde hace meses, las cosas no van a cambiar mucho cuando se abran las urnas. En la noche de este lunes se celebra el primer debate entre los cinco principales candidatos en RTVE con una nueva encuesta sobre la mesa.

Este sondeo, publicado por el Grupo Joly, mantiene que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección el 17 de mayo por el PP-A, Juanma Moreno, perdería la histórica mayoría absoluta conseguida en junio de 2022. El líder de los populares andaluces se quedaría cerca de esta, establecida en 55 escaños, mientras su principal rival, la socialista María Jesús Montero, llevaría al PSOE-A a su peor resultado en el que otrora fue uno de sus principales feudos electorales. La sorpresa la daría Vox que podría llegar a los 19 escaños quedándose a cuatro puntos del PSOE.

La encuesta fue realizada por Commentia entre el 14 y el 26 de abril, pocos días antes del comienzo oficial de la campaña electoral, tras realizar 2.408 entrevistas y destaca tanto el desgaste del PP tras casi ocho años de gobierno, el crecimiento de Vox y de las formaciones de extrema izquierda Por Andalucía y Adelante Andalucía y el batacazo del PSOE de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, que no remontaría los ya malos resultados conseguidos por Juan Espadas en 2022.

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Juanma Moreno conseguiría el 40,9% del voto y entre 52 y 54 escaños en el Parlamento de Andalucía quedando a uno de la mayoría absoluta. Los populares ganarían las elecciones, pero acusan una caída de 2,2 puntos respecto a 2022. El principal mensaje de esta campaña del PP-A está enfocado en que sin mayoría absoluta tendría que depender de Vox como ha sucedido en los últimos meses a otros presidentes regionales del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En este sentido, Vox, con Manuel Gavira subiría hasta los 19 escaños desde los 14 que tiene actualmente en la Cámara regional. El partido de Santiago Abascal tendría el 17,5% de los votos quedándose a cuatro del PSOE.

La debacle electoral del PSOE de los últimos meses continuaría en Andalucía donde la candidata María Jesús Montero llevaría a los socialistas a su suelo histórico en la región con el 21,6% de los votos y entre 26 y 28 diputados. Actualmente, el PSOE-A cuenta con 30 en el Parlamento de Andalucía y no conseguiría sumar con los partidos a su izquierda para igualar el número de escaños del PP de Juanma Moreno.

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Tanto Por Andalucía, la coalición de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, con José Ignacio García, sí crecerían, pero no lo suficiente para hacer vencedor de los comicios al bloque de la izquierda. Por Andalucía podría subir un escaño llegando a los seis con el 9,1% de los votos mientras que Adelante Andalucía podría lograr un 7,1% y hasta cinco escaños cuando actualmente cuenta en el Parlamento con dos. Además, según este sondeo solo aprobarían los candidatos José Ignacio García con 5,8; Juanma Moreno con 5,7 y Manuel Gavira con 5,4; mientras que Antonio Maíllo se quedaría cerca con 4,9. Por su parte, María Jesús Montero obtiene un 3,6.