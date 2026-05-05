El detalle en la mano de Juanma Moreno: un anillo de más de 400 euros

El debate electoral andaluz celebrado en Televisión Española dejó un elemento inesperado que se coló en la conversación más allá de los argumentos políticos. Durante buena parte de la emisión, varios espectadores se fijaron en un discreto anillo oscuro que llevaba el presidente de la Junta y aspirante a la reelección, Juanma Moreno, en su mano izquierda.

La pieza, visible cada vez que intervenía desde el atril, generó cierta curiosidad al no corresponderse con una joya habitual. El hecho de que compartiera mano con la alianza matrimonial descartaba interpretaciones evidentes, lo que alimentó las dudas sobre su naturaleza.

Un accesorio con función concreta

Tal y como ha publicado El Debate, la explicación es menos simbólica y más práctica. El propio Moreno ha reconocido en distintas ocasiones que sufre problemas de insomnio, y ese anillo forma parte de su estrategia para gestionar el descanso. No es un accesorio decorativo, sino un dispositivo tecnológico que utiliza con normalidad en su día a día.

Se trata de un Samsung Galaxy Ring, un anillo inteligente concebido para monitorizar distintos parámetros de salud. Según se ha dado a conocer, fue un regalo de su familia. Fabricado en titanio, combina ligereza y discreción, dos características que explican que el dirigente no haya prescindido de él ni siquiera en una cita de máxima exposición pública.

El dispositivo analiza los ciclos de sueño y proporciona información detallada sobre las distintas fases del descanso nocturno. A partir de esos datos, también es capaz de advertir durante la jornada sobre posibles niveles elevados de fatiga. Junto a ello, recoge otras métricas como la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal o el nivel de oxígeno en sangre, todo ello sincronizado con el teléfono móvil.

Cómo funciona el dispositivo

Otro aspecto llamativo es el lugar en el que lo lleva. A diferencia de los anillos convencionales, Moreno lo luce en el dedo índice. No es una cuestión estética: esa posición favorece un contacto más estable de los sensores con la piel, lo que permite mejorar la precisión de las mediciones, especialmente durante el movimiento.

El precio del dispositivo ronda los 450 euros, situándose en un segmento elevado dentro de este tipo de tecnología. Entre quienes lo han probado, se valoran especialmente su autonomía —puede alcanzar varios días de uso— y el nivel de detalle en el seguimiento de la salud. En el lado contrario, no faltan críticas por su coste, considerado alto en relación con sus prestaciones.