Moreno se asoma a la mayoría absoluta y Montero al abismo de caer por debajo del 20% en Andalucía

Al contrario de lo que ocurre con las encuestas del CIS, las del Centro de Estudios Andaluces (CEA) –conocido popularmente como "el CIS andaluz"– están en la línea del consenso de los demás sondeos, así que no debe extrañarnos que su previsión sea que el PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones en Andalucía y podría mantener la mayoría absoluta de la que disfruta ahora, aunque también es posible que la pierda por poco, según el sondeo preelectoral que se ha publicado este martes.

Los populares bajan cuatro décimas respecto al barómetro de marzo del CEA, manteniéndose en el 42,4%, lo que les otorga una horquilla entre los 53 y los 56 diputados, uno menos que en marzo, siendo 55 la cifra de la ansiada mayoría absoluta que garantizaría a Juan Manuel Moreno otra legislatura plácida.

Todavía mayor es un retroceso del PSOE que hace pensar lo que, por otra parte, tampoco necesita grandes expertos demoscópicos que lo demuestren: que María Jesús Montero es una muy mala candidata. De hecho, la hasta hace muy poco ministra de Hacienda se asoma a un resultado pavoroso: tras perder nueve décimas desde marzo sólo está una por encima del 20%, un límite por debajo del cual el fracaso superaría las peores previsiones. Los socialistas sólo tendrían entre 25 y 27 escaños, uno menos que el pronóstico anterior y hasta 5 menos de los actuales.

Tampoco a Vox le han ido muy bien las cosas en los últimos meses: pierde seis décimas desde el sondeo de marzo y estaría en el 14,4%, mejor que en las elecciones de 2022, pero habiendo recuperado menos de un punto en estos cuatro años, un resultado bastante por debajo de las expectativas que se tenían hasta no hace mucho. Los de Abascal tendrían entre 17 y 19 diputados, también uno menos de los que preveía el anterior estudio del CEA, si bien mejorarían holgadamente los 14 que han tenido en la pasada legislatura.

Los dos partidos a la extrema izquierda de la extrema izquierda del PSOE son los únicos que mejoran sus datos respecto a marzo: Por Andalucía, la coalición que integra a Sumar, IU y Podemos, gana aunque sea sólo una décima, y estaría en el 7,9%, un resultado muy similar al que tuvo en 2022 y con el que lograría entre 4 y 7 escaños, cuando ahora tiene 5.

La tendencia es aún mejor para Adelante Andalucía, la fuerza regional creada en su día por Teresa Rodríguez, que gana seis décimas para escalar hasta el 6,9% y tendría ya 5 escaños, tres más de los que tenía hasta ahora.

La encuesta ha contado con un número inusualmente alto de entrevistas, 8.000, realizadas eso sí, hace bastante tiempo: del 27 de marzo al 16 de abril de 2026.