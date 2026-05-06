Moreno exige a la portavoz del PSOE que se disculpe por decir que "Andalucía se levantará del sofá"

La campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo se acerca a su ecuador una vez pasado el primer debate entre los cinco principales candidatos. Las encuestas siguen dando vencedor al actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien podría reeditar la mayoría absoluta con la que gobierna desde 2022. Unos sondeos que hunden al PSOE de María Jesús Montero que lograría poco más de la mitad de escaños del PP.

Este miércoles un comentario desafortunado de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en la red social X ha desatado una cantidad de reacciones entre las que se encuentra la del propio presidente andaluz en un mitin en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, su pueblo. Moreno ha respondido a la portavoz socialista que Mínguez posteó un mensaje contestando a la usuaria de X Îrêth que dijo: "Es tan penoso que en Andalucía volverá a ganar el PP. Aún cometiendo una de las negligencias sanitarias más graves de la historia. Si la crisis de los cribados al PP no le pasa factura, ya no queda esperanza. Han creado la sociedad que querían". La portavoz del PSOE y diputada por Lérida en el Congreso de los Diputados enlazó el mensaje de la usuaria con la frase: "Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá" para votar a los socialistas.

Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá 💪🌹 https://t.co/iT1dPevorz — Montse Mínguez (@montseminguez) May 5, 2026

El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho sobre el comentario de la portavoz del PSOE que le "duele cuando se tira de tópicos ofensivos" que "hieren a los andaluces". En este sentido, Juanma Moreno ha destacado que Montse Mínguez "no conoce bien Andalucía". El líder del PP-A ha insistido que la socialista usa "tópicos ofensivos sobre nuestra tierra y nuestra gente" y ha lamentado que dijera que "a ver si nos levantamos del sillón, como si los andaluces estuviéramos todo el día tumbados en un sillón".

"Esta señora no conoce ni tiene ni idea del compromiso y el trabajo que tenemos los andaluces. Y yo desde aquí lo digo bien claro, no vamos a permitir ofensas contra un pueblo que es humilde, honesto, trabajador y orgulloso", ha añadido el candidato del PP-A a la reelección destacando que Andalucía es la región "con menos ausentismo laboral". En este sentido, ha dicho que "somos de los más trabajadores que hay en el conjunto del país".