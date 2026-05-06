Cae en Cádiz una red criminal por una "estafa inmobiliaria a nivel nacional"

Detenidos tres hombres de entre 19 y 34 años acusados de ser los supuestos autores de una estafa inmobiliaria a nivel nacional que ha sido destapada en Valladolid gracias a la denuncia de una víctima por un anuncio falso que encontró en un portal de alquiler y venta de inmuebles.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, las detenciones han tenido lugar en San Fernando, en Cádiz, en el marco de la Operación ISLEDA que se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas que intentó alquilar un piso en el centro de Valladolid a través de un conocido portal dedicado a la venta y el alquiler.

Atraída por un precio especialmente llamativo, la denunciante no dudó en acceder al supuesto alquiler sin conocer ni la realidad del inmueble ni su situación geográfica exacta, lo que facilitó que los detenidos accedieran a sus datos para consumar la estafa.

Usurpaban la identidad de las víctimas

Una vez tenían en su poder la documentación de las víctimas, la utilizaban para abrir cuentas bancarias usurpando su identidad, mientras facilitaban a los estafados a su vez cuentas bancarias que procedían en muchos casos de otras estafas, por ejemplo a través de portales de empleo.

La Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias de estas cuentas, al tiempo que ha logrado identificar accesos y registros de direcciones IP, muchas de ellas vinculadas a redes VPN utilizadas para ocultar la identidad digital de los implicados.

Operaban con mulas captadas en San Fernando

Además, los agentes del Instituto Armado han detectado la existencia de una red de mulas económicas que, a cambio de pequeñas comisiones, realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de San Fernando para entregarlo a los estafadores y evitar así su rastreo financiero.

Mulas que habrían sido captadas por un individuo aún no identificado que merodeaba por parques y zonas comunes del municipio gaditano.

Existen numerosas víctimas

Esta investigación ha destapado que no se trata de un caso aislado, sino que existen víctimas de distintos puntos de España y numerosos anuncios falsos distribuidos también por toda la geografía nacional.

Los datos recabados por la Guardia Civil de Valladolid que ha llevado a cabo la investigación están ya a disposición del Juzgado de Valladolid que instruye la causa contra los detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.