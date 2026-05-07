La JEC amplía hasta el viernes la solicitud del voto por correo para las elecciones andaluzas

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicado este jueves la ampliación del plazo de solicitud del voto por correo de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 17 de mayo. De este modo, los electores rezagados tendrán de margen hasta el próximo viernes 8 de mayo a las 14:00 horas para completar este trámite indispensable si desean ejercer su derecho al sufragio sin acudir a los colegios electorales.

La decisión ha sido adoptada mediante una resolución de la presidencia del máximo órgano arbitral electoral, que ha dado luz verde a la propuesta formulada previamente por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Según recoge el escrito, la medida ha contado con el imprescindible informe favorable de la Oficina del Censo Electoral, entidad dependiente del Instituto Nacional de Estadística, a la que se le dará el oportuno traslado de la resolución aprobada.

El organismo supervisor destaca que esta ampliación se enmarca dentro del criterio reiterado que ha mantenido en convocatorias con las urnas precedentes. En situaciones similares, la institución ha procurado flexibilizar los márgenes temporales para facilitar al máximo la participación ciudadana, siempre y cuando no se ponga en riesgo el normal desarrollo del calendario electoral y el posterior escrutinio de las papeletas.

Los ciudadanos que deseen acogerse a esta modalidad podrán formalizar sus peticiones dentro del horario habitual de funcionamiento de las oficinas físicas de Correos distribuidas por todo el territorio nacional. Asimismo, aquellos que cuenten con los certificados digitales correspondientes tendrán la opción de tramitarlo de manera telemática a través de la página web oficial de la entidad postal, finalizando en ambos canales el plazo exactamente a las 14:00 horas del mencionado día 8.

Una vez concluido este periodo de solicitud, la resolución detalla que Correos deberá remitir a la Oficina del Censo Electoral todos los requerimientos presentados en esta prórroga a la mayor brevedad posible. El objetivo de esta celeridad es garantizar que el envío de la documentación electoral, que incluye las papeletas y el certificado de inscripción en el censo, llegue a tiempo al domicilio indicado por el elector, permitiendo así que disponga del margen necesario para emitir su voto definitivo antes de la jornada electoral.

Por último, el ente ha determinado que la empresa pública postal deberá dar la máxima difusión posible a esta modificación temporal para asegurar el oportuno conocimiento de la ciudadanía. Igualmente, la directriz será notificada a la Junta Electoral de Andalucía, que a su vez se encargará de trasladar las instrucciones a las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, a los representantes generales de las formaciones políticas concurrentes en estos comicios y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Ejecutivo andaluz.