El PP de Andalucía suspende su campaña por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva

El PP de Andalucía ha suspendido todos los actos de campaña previstos para el viernes 8 de mayo y el sábado 9 con motivo de las elecciones del 17M tras la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses. La Junta de Andalucía ha decretado además luto oficial para este sábado después de confirmarse el fallecimiento de los agentes.

La decisión ha sido comunicada por el director de campaña del PP andaluz, Antonio Repullo, a través de una nota remitida a los medios en la que la formación anuncia la paralización de la agenda electoral en las ocho provincias andaluzas "en señal de duelo" y como muestra de apoyo a las familias de los fallecidos.

El PP traslada su pésame a las familias

En el comunicado, Antonio Repullo ha expresado el pésame y la solidaridad de todo el partido con los familiares, compañeros y allegados de los agentes fallecidos.

El dirigente popular ha querido también reconocer "la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", subrayando que trabajan diariamente "para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo".

Además, el PP andaluz ha trasladado su apoyo a los dos agentes heridos durante el operativo y ha deseado su pronta recuperación: "Desde el PP de Andalucía enviamos nuestro más sincero pésame a las familias de los agentes fallecidos", concluye el comunicado difundido por la formación.

⚫️🇪🇸 Nuestro pésame a las familias de los dos agentes de la Guardia Civil que han muerto en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Suspendemos todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y mañana en señal de duelo. pic.twitter.com/rJoQzTlKyh — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 8, 2026

La Diputación de Huelva también suspende actos

La muerte de los agentes ha provocado numerosas reacciones institucionales en Andalucía. Entre ellas, la Diputación de Huelva ha decidido suspender los actos institucionales y culturales previstos como señal de duelo.

La institución provincial ha mostrado su apoyo a las familias de los guardias civiles y ha expresado su reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de un agente de la Guardia Civil urante la persecución de una narcolancha en las costas de #Huelva. Todo nuestro cariño y apoyo a su familia, compañeros y a la @guardiacivil . Deseamos una pronta recuperación a los agentes heridos. pic.twitter.com/K9yQgQ7vgu — Diputación de Huelva (@DipuHU) May 8, 2026

La Junta de Andalucía, por su parte, ha decretado luto oficial para este sábado tras confirmarse el fallecimiento de los dos agentes en acto de servicio.

El suceso se produce poco más de dos años después de otro episodio ocurrido en Barbate, en Cádiz, donde dos guardias civiles murieron el 10 de febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. En aquel caso, otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.