Moreno choca con Abascal por la inmigración y tacha sus propuestas de "irreales" o "ilegales"

Juanma Moreno ha marcado distancias durante toda la campaña electoral andaluza con las posiciones que el Partido Popular ha pactado con Vox en otras comunidades autónomas en materia migratoria. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección ha defendido una política de integración y ha insistido en que los inmigrantes "son necesarios en Andalucía", mientras Vox mantiene su exigencia de aplicar medidas basadas en la denominada "prioridad nacional".

La divergencia entre ambas formaciones se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la campaña ante la posibilidad de que el PP necesite el apoyo de Vox para seguir gobernando tras las elecciones del 17 de mayo. Moreno ha evitado aclarar si estaría dispuesto a asumir algunas de las condiciones que la formación de Santiago Abascal ya ha impuesto en otras comunidades como Aragón o Extremadura.

El programa electoral presentado por el PP andaluz plantea "una apuesta integradora" en materia migratoria y rechaza los planteamientos vinculados al endurecimiento de ayudas sociales o restricciones adicionales para las personas extranjeras.

El documento sostiene que "el racismo, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia son el resultado del desconocimiento y la incomprensión". Además, rebate el discurso de Vox sobre el impacto de la inmigración en el mercado laboral andaluz.

Según recoge el programa, las personas inmigrantes representan el 11,1% de los ocupados en Andalucía y distintos análisis "ponen de relieve su contribución al crecimiento económico y a la creación de empleo, así como a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones".

Moreno defendió esta semana la necesidad de mano de obra extranjera en sectores clave de la economía andaluza. "La agricultura se para si no tuviéramos la capacidad y la fuerza motriz de esos migrantes", afirmó el presidente andaluz, que también citó actividades como la hostelería, la construcción o el transporte.

Vox mantiene la presión sobre el PP

Las posiciones de Moreno contrastan con las tesis defendidas por Vox a nivel nacional. Santiago Abascal ha reiterado en varias ocasiones que España no necesita más inmigración y ha apostado por fomentar la natalidad.

La formación ya ha logrado introducir acuerdos sobre "prioridad nacional" en comunidades donde gobierna junto al PP. Entre las medidas pactadas figura la reducción de gastos vinculados a inmigración ilegal "al mínimo imprescindible" y el rechazo a la acogida de nuevos menores extranjeros no acompañados.

Dentro del partido recuerdan que en las elecciones autonómicas de 2022 varios escaños se decidieron por márgenes muy reducidos. En Huelva, el último diputado se resolvió por apenas 652 votos, mientras que en Sevilla, Cádiz y Córdoba las diferencias rondaron el millar de papeletas. El propio Moreno ha advertido durante la campaña de que el "exceso de confianza" puede convertirse en el principal riesgo para el PP.

El presidente andaluz ha rechazado públicamente algunos planteamientos de Vox sobre inmigración y ha calificado determinadas propuestas de "irreales" o "ilegales".

También ha reducido la idea de la prioridad nacional a "un eslogan un poco hueco de campaña" y ha cuestionado el conocimiento de Abascal sobre la realidad andaluza. Moreno acusó al líder de Vox de intentar "teledirigir" Andalucía "a golpe de teléfono" desde Madrid.