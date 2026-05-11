Canal Sur corta su emisión por una huelga a pocas horas del debate andaluz

La televisión pública autonómica Canal Sur ha interrumpido de manera abrupta su programación habitual durante la tarde de este lunes, dejando a los espectadores frente a una pantalla en negro durante casi dos horas. Este parón televisivo se produce a escasas horas de la celebración del debate electoral entre los candidatos a presidir la Junta de Andalucía.

El fundido a negro de la emisión ha tenido lugar en una de las franjas de mayor audiencia del canal autonómico, coincidiendo con la transición entre dos de sus formatos estrella. En concreto, la señal se ha cortado justo cuando el espacio La Tarde, Aquí y Ahora, conducido por Juan y Medio, iba a ceder el testigo al magacín Andalucía Directo, que presenta Modesto Barragán. Durante el tiempo que ha durado la protesta, la cadena se ha limitado a mostrar un faldón sobreimpreso en el que se informaba de la alteración de la parrilla de 18:00 a 19:50 horas, pidiendo disculpas por las molestias y recordando la emisión de El Debate Decisivo a las 21:45 horas.

Canal Sur celebra a las 21:45 el #DebateDecisivoCSur 🗳️ El espacio estará moderado por @blancanalsur y @garciamfernando Desde las 20:00 y a partir de las 23:15, @silviasanz_m conducirá una mesa de análisis con los puntos clave 🌐 https://t.co/EXziH5ajNY pic.twitter.com/LBkok6ZQEl — CanalSur (@canalsur) May 11, 2026

El origen de este conflicto radica en las exigencias de estabilización de la plantilla que reclama la representación de los trabajadores. La dirección de la Radiotelevisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado en el que lamenta la actitud del comité de huelga, al que acusa de haber rechazado todas las propuestas planteadas para tratar de evitar las movilizaciones en plena campaña electoral.

📣A negro! por un servicio público de calidad en la RTVA y por un plan de empleo que no deje a nadie fuera. Tampoco a quienes llevamos encadenando contratos desde hace lustros sin estabilidad ninguna. También somos plantilla @UGTCanalSur , @canalsur

Nos vemos a las 20h!💪🏻 pic.twitter.com/fOACIYjvCY — Estabilización YA RTVA (@EstablesRtvaYa) May 11, 2026

Según informan, la principal reivindicación de los convocantes es la reserva de un número determinado de plazas para el personal temporal, una medida que evitaría el sistema habitual de concurso-oposición. Esta propuesta ha provocado diferencias entre las organizaciones sindicales, hasta el punto de que UGT se ha desvinculado oficialmente de los paros. El sindicato considera que la consolidación de puestos "sin una prueba abierta" podría entrar en conflicto con los principios de "igualdad, mérito y capacidad" en el acceso a la función pública.

Para intentar resolver la situación, la dirección de la empresa ha mantenido tres reuniones con el comité y ha planteado por escrito estudiar junto a la Junta de Andalucía la viabilidad jurídica de estas reclamaciones para evitar posibles irregularidades legales. Mientras tanto, la RTVA sostiene que los paros convocados para los días 11, 12 y 14 de mayo afectan al plan de cobertura electoral y al servicio público de información previsto durante la campaña.