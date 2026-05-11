Detenido en Almería con más de 3.000 litros de gasolina para 'petaqueo' en una furgoneta

La intervención se inició a raíz de la alerta de un agente fuera de servicio, que observó a un varón junto al vehículo en una zona próxima a la playa. Una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar y localizó la furgoneta, de carga y color blanco, alquilada en una empresa con sede en Almería y estacionada en un aparcamiento de caravanas.

Durante la inspección, los agentes intervinieron, además del combustible, una embarcación tipo zodiac de color negro, un motor Yamaha de ocho caballos de potencia, cuatro infladores, varias bolsas de comida, paquetes de botellas de agua, pan, una nevera con hielo y carne, así como el vehículo utilizado para el transporte.

Tras las primeras gestiones con los grupos de investigación, la empresa propietaria confirmó que el vehículo había sido alquilado el día anterior. La furgoneta fue trasladada a dependencias policiales, donde se realizó el recuento detallado del material intervenido, entre el que figuraban las 121 garrafas, cada una con 25 litros de capacidad.

La Brigada Provincial de Policía Científica practicó una inspección ocular técnico-policial sobre el vehículo y los efectos intervenidos para lograr la plena identificación del responsable. Los vestigios localizados permitieron confirmar la correspondencia con la persona que figuraba como titular del contrato de alquiler.

El arrendatario fue detenido por el "grave peligro" que supone el transporte masivo de combustible en recipientes no homologados, sin medidas de seguridad y en una zona pública con presencia de otros vehículos y personas.