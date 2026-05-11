María Jesús Montero ha comparado el trágico asesinato de los guardias civiles en Huelva con "un accidente laboral". Ha sido durante el debate entre los candidatos a las elecciones andaluzas, en Canal Sur. Ha reconocido que es estos "accidentes laborales" son una "lacra", para pasar directamente al bloque siguiente.

De esta manera es como ha ventilado una tragedia que suma centenares de muertos bajo el sanchismo. Frente a una Guardia Civil cada más desprotegida y con menos recursos para enfrentarse al narcotráfico, María Jesús Montero resta importancia a una verdadera lacra, sí, que es un narcotráfico violento que no teme atacar a las fuerzas del orden y seguridad del estado. "Mis condolencias primero, y en primer lugar, a las familias de Jerónimo y Germán; todo el país se conmociona ante accidentes de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, hay trabajadores que fallecen por ganarse simplemente la vida", ha dicho la candidata del PSOE. Al segundo, ha cambiado al bloque de economía sin añadir nada más a propósito de la desprotección, del abandono o la falta de medios.

Con todo, Montero se suma a la tendencia de Fernando Grande-Marlaska y compañía que prefieren a los etarras fuera de las cárceles que a la Policía y a la Guardia Civil pertrechada y con los recursos necesarios para el que se está convirtiendo en uno de los males que afectan a Europa.

No en vano, hay que recordar que España es un puerto de entrada de la droga que se dirige a Europa. En concreto, desde las costas andaluzas. Desde que Marlaska está al frente del Ministerio de Interior son 244 los ataques han sufrido los agentes. Y es que Marlaska en desmantelar en 2022 la unidad de élite contra el narcotráfico en contra de las advertencias de la Guardia Civil.