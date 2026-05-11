Andalucía vota el próximo domingo 17 de mayo la composición de su Cámara regional y todas las encuestas publicadas en las últimas horas apuntan lo que venían haciendo desde hace meses: el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, podría revalidar la mayoría absoluta o quedarse muy cerca. Por eso, en el llamado Debate Decisivo todos han ido contra Moreno, algo que el candidato popular ha denunciado.

En el debate televisado en Canal Sur, una semana después del que se celebró en RTVE y en el que Moreno no quiso entrar al trapo del candidato de Vox, Manuel Gavira, el líder del PP-A ha sido más combativo con todos excepto con el único que puede ser su socio si no llega a la ansiada mayoría absoluta. La cuestión del cribado del cáncer de mama ha sido el momento más tenso, pero el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía esta vez sí ha contestado a sus oponentes recordando que su Gobierno asumió la responsabilidad porque hubo una remodelación de la cúpula de la Consejería de Sanidad.

Moreno ha ido a degüello contra la candidata socialista, María Jesús Montero, a la que el representante de Vox ha augurado que "no tiene ninguna opción" el próximo domingo para acabar gobernando la región. Los candidatos de la extrema izquierda, José Ignacio García de Adelante Andalucía, y Antonio Maíllo, han confrontado al presidente de la Junta especialmente en la cuestión del cribado del cáncer de mama y del resto de servicios públicos que, denuncian, el PP "ha destrozado" en estas dos últimas legislaturas.

El "accidente laboral" de los guardias civiles de Huelva

En la primera intervención en la que ninguno de los candidatos quería perder tiempo y ha habido unos segundos de confusión ha sido María Jesús Montero la que ha destacado entre los demás, pero para mal. La candidata socialista ha calificado como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. Moreno y Gavira han recriminado al Gobierno la falta de medios de las FCSE en la lucha contra el narco.

El candidato de Vox ha dicho que "ante el narco sólo hay dos opciones: el alto o el plomo. O que se paren o que acaben en el fondo del mar, puro sentido común". Gavira ha añadido que "eso no se hace porque los gobiernos de PP y PSOE han maniatado legislativamente a nuestros policías y guardias civiles" y que "Andalucía necesita un gobierno que le diga a Sánchez que es un traidor y a Marlaska que es un indigno".

Moreno ha aprovechado para lanzar el único rejonazo a Vox en todo el debate al recordarle a Manuel Gavira que su partido no interrumpió la campaña electoral por la muerte de los guardias civiles. El candidato de Vox, molesto, ha dicho a Moreno que "se ha equivocado de enemigo" y a Montero: "No es un accidente, son asesinatos. Si tuvieran los medios en una tarde la Guardia Civil acababa con el narcotráfico".

El candidato de la extrema izquierda y líder de IU, Antonio Maíllo, ha dicho que "no se puede hacer propaganda política y electoralismo con el fallecimiento de los guardias civiles" y se ha lanzado en una retahíla de medidas económicas, que era de lo que iba el bloque. El de Por Andalucía ha denunciado los "salarios bajos" y la "excesiva dependencia del turismo". "El problema no es el turismo, sino lo que depende de él", ha asegurado Maíllo que ha destacado que "el problema de la vivienda está condicionado por el turismo". También ha pedido intervenir "el sector primario".

María Jesús Montero y Juanma Moreno han tenido su primer rifirrafe por los "recortes" que ha denunciado la candidata del PSOE y el "infierno fiscal" en que, según el presidente andaluz, el Gobierno al que pertenecía hasta hace unos meses la socialista "ha convertido España". "Usted no hace nada, siempre confronta con el Gobierno de España", ha espetado Montero, que ha visto desde hace semanas cómo se hunde en las encuestas.

El bloque ha concluido con Moreno preguntando a Montero sobre el accidente de Adamuz, algo que ni se nombró en el anterior debate. El candidato del PP, que había cargado previamente contra la socialista por la falta de inversión en infraestructuras del Gobierno de Pedro Sánchez y sacando pecho de estar "construyendo tres metros a la vez", le ha preguntado: "¿No tiene nada que decir sobre Adamuz? Las víctimas quieren saber la verdad". Montero ha respondido haciendo alusión a los supuestos problemas del 112 tras el accidente.

Moreno sale airoso de la cuestión de los cribados

El segundo bloque titulado Políticas sociales, vivienda, igualdad, sanidad, educación y dependencia, todo a la vez, ha sido casi un monográfico de la crisis del cribado del cáncer de mama donde la extrema izquierda, encabezada esta vez por José Ignacio García, ha tratado de hacer mella en un Juanma Moreno que, esta vez sí, ha respondido. Maíllo ha denunciado que hayan metido tantos temas juntos en un mismo bloque y ha culpado a Moreno: "Esto ha salido de San Telmo, de su despacho, han puesto todo esto en el mismo bloque".

José Ignacio García ha apuntado a Moreno y ha dicho: "Una semana después vuelvo a preguntarle. ¿Qué pasó? Los andaluces se merecen votar el domingo sabiendo qué sucedió" y ha propuesto una "Ley andaluza contra el cáncer". El presidente de la Junta ha señalado que "hubo un problema de información" y que "el 80%" de las afectadas por los cribados venían "de un hospital de la provincia de Sevilla".

Moreno ha recordado que "pedimos perdón" y "disculpas, cosa que no es habitual ni algo que haga ningún Gobierno". También ha dicho que "toda la cúpula cayó" y que "la diferencia con el apagón o con Adamuz es que cuando nosotros hemos tenido un problema lo hemos atacado". Montero ha dicho que fue una "negligencia grave" y ha preguntado: "¿Cuántas mujeres han muerto?". El candidato del PP-A a la reelección ha contestado que "ninguna".

Maíllo se ha lanzado al cuello de Moreno diciendo que "mintió" y, rememorando el 11-M, "le vamos a echar porque Andalucía merece un gobierno que diga la verdad". "No ha pedido perdón porque el responsable es usted", ha añadido el líder de IU que ha destacado que "en un sector como el sanitario hay que hacer una enmienda a la totalidad a su gestión". También le ha dicho que tiene "mala conciencia". El líder del PP-A ha dicho que "falta a la verdad de manera descarada" y que "es muy feo usar a las mujeres". Además ha señalado que están "todos contra mí, esa es vuestra estrategia de campaña. Vamos a derribar al Gobierno, pero no lo hagan mintiendo". "Hay razones en la sanidad para ser crítico, pero cuando se utiliza la mentira ya pierden la razón", ha indicado.

Gavira, por su parte, ha vuelto con lo de "prioridad nacional" y la inmigración poniendo de ejemplo los pactos a los que ha llegado su formación en otras CCAA recientemente. "4.500 euros cuesta un mena y los andaluces fallecen esperando la plaza de residencia que cuesta 1.900 euros. ¿Por qué la Administración funciona rápido para los que acaban de llegar y no para los mayores?".

Montero "candidata en Cataluña"

El último bloque ha estado centrado en la financiación autonómica y ha sido casi un todos contra María Jesús Montero. La candidata del PSOE, durante casi ocho años ministra de Hacienda, ha sido vapuleada a derecha e izquierda, aunque más a la derecha. Manuel Gavira, de Vox, que abría el turno, fue directo a la socialista: "La señora Montero, el PSOE y su banda no tienen ninguna opción" el 17-M. Contrapuso dos opciones: "tener un Gobierno que no se meta en líos o que tenga claras sus prioridades".

"Usted está aquí para que el señor Moreno parezca moderado", le ha espetado Antonio Maíllo a Gavira en un ataque continuado por José Ignacio García, que ha elevado el tono: "Usted quiere inmigrantes regulares, hace esa verborrea racista para que las personas migrantes tengan miedo y no reclamen derechos. Su única prioridad no es la nacional, es forrarse". "Hace discursos racistas para meterles miedo porque usted es mala persona", ha dicho el candidato de Adelante Andalucía al de Vox.

Juanma Moreno ha ido al ataque contra María Jesús Montero a cuenta del pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo: "Usted tiene que pagar las letras a Junts y al señor Puigdemont para que su jefe siga en la Moncloa". La candidata del PSOE ha tenido que remontarse 30 años con el Pacto del Majestic para atacar a Moreno por la financiación autonómica. "Usted no nos está regalando nada, es lo que nos corresponde. No hay ningún modelo de financiación", ha contestado Moreno que ha terminado de destrozar a la exministra de Hacienda: "Usted sería una magnífica candidata en Cataluña, allí ha hecho grandes favores". "Escondiéndose detrás de Cataluña está negando el pan y la sal a Andalucía", ha contestado Montero.

En otro rifirrafe con Montero, Moreno le ha dicho que el modelo de financiación que piden para Andalucía es "el que nos corresponde" y le ha criticado por no haber sido "capaz ni de aprobar ningún presupuesto en la presente legislatura". Según "el borrador del modelo Montero-Junqueras, Andalucía recibirá 389 euros menos por habitante que Cataluña". "Andalucía siempre pierde cuando hay un pacto entre el PSOE y el independentismo catalán", ha añadido el candidato del PP-A a la reelección que en su última interpelación a la exministra de Hacienda le ha dicho: "Usted está de trámite y por eso no ha dejado el escaño en el Congreso de los Diputados porque una vez que acabe este trámite va a volver usted a Madrid".

Moreno se erige como la "opción segura"

En el minuto de oro el candidato de Adelante Andalucía ha pedido que "tengamos esperanza" y ha dicho que "la historia la hacen los pueblos". Ha pedido que "voten con el corazón, ellos creen que Andalucía es suya y quieren venderla al mejor postor. Que voten andalucismo e izquierda". Antonio Maíllo ha invitado a "una reflexión" antes de pedir el voto y Manuel Gavira ha recordado la "prioridad nacional", "paz y seguridad en nuestros barrios", pagar "menos impuestos" y "sentido común".

María Jesús Montero ha defendido "lo público", ha apelado a las mujeres y se ha definido como la "única alternativa real" el próximo 17 de mayo. Por su parte, Juanma Moreno, que ha cerrado el debate, ha destacado que las del domingo son "unas elecciones muy importantes" en las que "nos toca decidir entre: Gobierno o desgobierno, futuro o pasado, concordia o discordia". Unas decisiones que ha calificado de "difíciles" y ha concluido diciendo que "los andaluces pueden tener la certeza" de que su Gobierno tiene "una hoja de ruta" porque "no somos un experimento, somos fiables, serios y la opción segura".