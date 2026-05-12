El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la Guardia Civil de un agente condenado por blanqueo de capitales tras colaborar con una organización dedicada al narcotráfico en Algeciras. La resolución avala la sanción disciplinaria de separación del servicio impuesta por el Ministerio de Defensa en agosto de 2024.

Según recoge la sentencia, que ha adelantado ABC, el agente gestionaba junto a una familiar la sociedad M&R Cupcake SL, una pastelería, cuyo domicilio social se ubica en Ogíjares, Granada. A través de esta empresa blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. Entre 2013 y 2017, la sociedad registró ingresos en efectivo por 218.440 euros, a los que se suman movimientos posteriores de mayor volumen. La resolución detalla que entre febrero de 2016 y enero de 2017 se realizaron 211 ingresos en efectivo por un total de 3.040.595,81 euros, sin justificar su origen. Además, en concepto de caja, se contabilizaron 655 ingresos por 5.261.444,36 euros, también sin respaldo documental sobre su procedencia.

Incremento patrimonial y premios de lotería

El agente participó también, junto con su expareja y su sobrina, en la adquisición de la empresa Gamipan SL, que absorbió la actividad de la pastelería. Esta sociedad pasó en pocos meses de registrar pérdidas a obtener beneficios de 391.630,07 euros.

La sentencia recoge también que el guardia civil declaró haber obtenido dos premios de lotería por un total cercano a 200.000 euros, incluyendo 30.000 euros en el Cupón de la ONCE en 2013 y 150.000 euros en la Lotería Nacional en 2014. El fallo señala que este tipo de operaciones constituye un mecanismo habitual para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.

Vínculos con el narco

La investigación acreditó contactos frecuentes del agente con personas vinculadas al narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar. Entre otros hechos, el tribunal menciona un desplazamiento a Marruecos en noviembre de 2017, donde mantuvo encuentros con un fugitivo. Asimismo, se le sitúa en entornos relacionados con el Clan de los Castañas, organización conocida por su actividad en el tráfico de drogas en la zona.

El análisis de sus cuentas bancarias reflejó que, entre 2013 y 2018, sus únicos ingresos justificados procedían de su salario como guardia civil, que ascendía a 1.931 euros mensuales. Sin embargo, se detectó la introducción en el circuito legal de 764.235,88 euros. El agente fue condenado a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, además de una multa de 764.235,88 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Algeciras.

Tras esta condena, el Ministerio de Defensa acordó su expulsión del cuerpo, decisión que fue recurrida ante el Tribunal Supremo por su defensa. El letrado alegó su trayectoria profesional, con 38 años de servicio, condecoraciones y evaluaciones positivas.

No obstante, el alto tribunal ha rechazado el recurso y ha confirmado la sanción al considerar que la conducta del agente resulta incompatible con la función que desempeñaba. La sentencia subraya que es "inadmisible" que continúe en la Guardia Civil quien comete este tipo de delitos de forma dolosa.