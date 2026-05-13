En vísperas de las elecciones andaluzas de este domingo, el PSOE ha decidido sacar en procesión a la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y al expresidente de la Junta, Manuel Chaves, ambos condenados por el caso de los ERE. Un PSOE sin rumbo y con María Jesús Montero a la cabeza —y con sus polémicas palabras sobre el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil— se enfrenta este domingo a las urnas mientras los sondeos pronostican que puede obtener su peor resultado histórico en Andalucía.

Magdalena Álvarez salió para advertir del "retroceso" que las políticas del presidente andaluz y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, están produciendo a las mujeres y ha señalado que "no hay peligro de involución, porque estamos en plena involución" debido a dichas políticas.

Así lo dijo en un encuentro organizado por el PSOE con el lema "Feminismo para blindar lo público" y en el marco de las próximas elecciones andaluzas, en el que los socialistas han hecho un llamamiento a defender el feminismo y lo público en las urnas el próximo 17 de mayo. En este acto participaron también la exeurodiputada socialista Carmen Romero y el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar.

Magdalena Álvarez presumió de los avances como las leyes del aborto y del divorcio, y puso en valor las medidas aprobadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como la ley contra la violencia de género y la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

"Esas leyes han sido sustanciales para la arquitectura de las políticas referidas a las mujeres y han posibilitado que hoy tengamos mujeres en todos los ámbitos de poder", ha afirmado. Frente a quienes hablan de "fanatismo de género" o plantean suprimir las políticas de igualdad, Carmen Romero ha advertido de que "no hay derechos adquiridos". "Los derechos hay que defenderlos y cada generación tiene que hacerlo", concluyó.