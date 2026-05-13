El gran misterio de la campaña electoral andaluza se ha desvelado: Juanma Moreno es el cantante de Kilómetro Sur, la canción que le ha acompañado en los mítines desde que comenzó la campaña para las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo. El presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección se estrena como cantante con esta canción que ya tiene videoclip en el que se le ve en el estudio de grabación. Moreno lo ha compartido en sus cuentas oficiales de redes sociales. En una entrevista en Onda Cero, Juanma Moreno ha asegurado que no tiene intención de cantarla porque el trajín de la campaña electoral le deja la voz "hecha polvo" y no tiene tiempo para ensayar. Ha contado que le habían propuesto hacerlo en el cierre de la campaña en directo, pero ha declinado por la falta de tiempo y cree que no debe "improvisar" con esta canción que es "una especie de tributo" hacia Andalucía.

El candidato del PP-A a la reelección el próximo domingo y, según las encuestas, posible ganador de los próximos comicios con posibilidad de reeditar la mayoría absoluta que ostenta desde junio de 2022, ha desvelado que cuando era joven tenía un grupo de música. Moreno ha contado que la canción se grabó hace dos meses y que la idea surgió porque no sabían qué sintonía poner en la campaña. El presidente andaluz ha anunciado que cantará Kilómetro Sur "más adelante", pero "no en la campaña electoral".

En esta entrevista recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha dicho que se sorprendió porque desde el primer momento reconocieron su voz cuando sonó por primera vez Kilómetro Sur en Sevilla el día de la apertura de la campaña electoral. "A partir de ahí, hemos intentado mantener un poquito el secreto pero ha sido imposible, porque la mayoría de la gente ya lo tenía identificado hasta el día de hoy en que hemos puesto el vídeo", ha dicho el presidente anterior andaluz.

Juanma Moreno, que mostró mejor imagen en el segundo debate televisado celebrado en Canal Sur el pasado lunes y que lleva semanas recorriendo palmo a palmo la región, ha dicho que lo de la canción ha sido "lo más divertido de toda la campaña".