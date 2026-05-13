Juanma Moreno, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, se ha desmarcado de Vox, la formación de Santiago Abascal, a pocos días de que los andaluces voten en unos comicios clave antes de las elecciones generales del próximo año 2027. Moreno se ha pronunciado sobre la prioridad nacional pactada entre populares y la formación de Abascal en otras regiones y ha defendido que los estatutos de autonomía y la Constitución están "por encima" de la prioridad nacional que defiende Vox y que a su juicio, no es más que un "eslogan de campaña".

"La prioridad nacional, está muy bien, pero hay una cosa que está por encima de la prioridad nacional que se llama Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía y Constitución Española y eso no lo puede superar ningún presidente autonómico, ni ningún dirigente político, ni ningún acuerdo entre partidos", ha indicado Juanma Moreno en Onda Cero, en relación a los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, que incluye la famosa prioridad nacional.

La mayoría absoluta en duda hasta última hora

De este modo, Moreno marca distancias con Vox a pocos días de las elecciones en las que se juega revalidar su mayoría absoluta. La absoluta de Juanma Moreno estará en duda hasta última hora según los últimos sondeos. Y es que, hay varios escaños bailando por un puñado de votos.

Libertad Digital ha informado de que la formación de Santiago Abascal no se va a abstener en caso de que a Moreno le falten unos pocos escaños y se quede a las puertas de la mayoría absoluta. Algo que desembocaría en unas negociaciones entre ambas formaciones para acordar un pacto de investidura que llevarían a Moreno a su tercera legislatura como presidente de Andalucía.

Menas y regularización masiva

La inmigración es uno de los problemas que más atormentan a los españoles y a los andaluces. En este sentido, en dichos acuerdos entre PP y Vox, la prioridad nacional recoge que los gobiernos autonómicos no acogerán a más menores extranjeros no acompañados. Al respecto, Moreno ha señalado que él tiene el "máximo de consideración a los menores" y hay que darles cobertura.

"Tienes que tener unos instrumentos para que esos jóvenes estén bien y no se produzcan altercados entre ellos, que se han producido, ni problemas con vecinos, porque ahí es donde empiezan los problemas de convivencia y donde algunos se nutren de esos problemas para magnificarlos", ha defendido el presidente andaluz.

Ha indicado también que Andalucía está al cien por cien de su capacidad en la acogida de estos menores y ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no "dialogue" y que haya "imposición" sobre la distribución de estos menores entre comunidades, dejando "exento" al País Vasco y Cataluña, lo que "no es razonable ni sensato".

Moreno ha denunciado también que a Andalucía han sido enviados como menores 700 personas que han resultado ser mayores de 18 años, lo que ha generado un "problema social", fruto de un engaño del Ejecutivo socialista.

A favor de la regularización de inmigrantes

"La improvisación sólo sirve para generar problemas de convivencia, lo que sólo sirve para engordar a un partido político determinado y para engordar también a otro partido determinado que es el partido gubernamental y en esa estrategia está Pedro Sánchez", ha criticado, insinuando una pinza entre el PSOE y Vox al Partido Popular.

Por último, Moreno también se ha pronunciado sobre la polémica regularización masiva de inmigrantes por la que el Ejecutivo va a regularizar a más de medio millón de extranjeros por la vía rápida y por la puerta de atrás. A su juicio, le parece bien la medida migratoria, pero ha matizado que no como la está llevando a cabo el Gobierno. "Soy partidario de la regularización, pero no en las condiciones en las que lo hace Sánchez", ha dicho.