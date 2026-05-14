El Gobierno aprueba 136 indemnizaciones para las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Un total de 136 solicitudes de compensación económica dirigidas a los damnificados y a las familias de las personas que perdieron la vida en el grave accidente ferroviario de Adamuz han recibido ya el visto bueno de la Administración.

Este proceso se enmarca en la iniciativa puesta en marcha el pasado 3 de febrero, cuando el Gobierno central abrió el periodo para la tramitación de estas prestaciones, cuyo propósito es proporcionar un apoyo financiero inmediato y de carácter no reembolsable a los perjudicados en la tragedia.

118 solicitudes aprobadas provisionalmente

Del conjunto de las 136 peticiones que han sido aprobadas hasta la fecha, un total de 18 ya se han hecho efectivas mediante su correspondiente abono, mientras las 118 solicitudes restantes se encuentran en una fase de aprobación provisional. De este último grupo, 72 corresponden a familiares de víctimas mortales y 46 a viajeros que resultaron heridos en el tren.

Todas ellas están a la espera de que expire el plazo legal de diez días concedido a los demandantes para que puedan formular las alegaciones pertinentes. Una vez concluido este trámite, el Ejecutivo procederá a la resolución definitiva y al pago de los importes estipulados.

Transportes se encarga de la tramitación

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sido el departamento encargado de habilitar el cauce para solicitar estas ayudas, orientadas a socorrer a las víctimas de los dos accidentes de tren acaecidos en Adamuz y en la localidad barcelonesa de Gelida.

Entre los beneficiarios de estas compensaciones se encuentran los pasajeros de los convoyes accidentados, el personal de a bordo —incluyendo a maquinistas y trabajadores en periodo de formación— que sufrieron algún tipo de lesión, así como los parientes de los fallecidos, siguiendo un estricto orden de prelación marcado por la ley.

La normativa contempla el desembolso de una cantidad directa a fondo perdido por casos de lesiones o defunción, a lo que se suma un adelanto en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

Ayudas compatible con el seguro de viajeros

Cabe destacar que estas inyecciones de liquidez son totalmente compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros y con las futuras reparaciones derivadas de la responsabilidad civil del accidente. De igual manera, se pueden simultanear con cualquier otra póliza privada o cobertura pública.

Aunque el plazo para solicitar los fondos finalizaba el 4 de mayo, el Ministerio de Transportes ha decidido otorgar una prórroga de un mes adicional para dos situaciones específicas: los heridos en ambos accidentes y las víctimas indirectas de los fallecidos, siempre que ningún otro allegado hubiera iniciado la reclamación en tiempo y forma.

De este modo, quienes se ajusten a los requisitos de esta moratoria podrán formalizar sus peticiones hasta el próximo 4 de junio de 2026.

No hay trámites extra

La Administración ha aclarado que aquellos ciudadanos que ya hayan registrado su demanda no necesitan efectuar ningún trámite extra.

Las gestiones seguirán realizándose por los canales habituales, lo que incluye tanto la atención presencial como el registro a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde los usuarios tienen a su disposición un apartado de dudas frecuentes, la guía del proceso y los formularios oficiales.

Se les suman ayudas de la Junta

Por cierto que esta semana también la Junta de Andalucía ha aprobado en su Consejo de Gobierno un decreto-ley para regular ayudas a las víctimas de Adamuz.

Las cuantías previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas oscilan entre 16.800 euros y los 480 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.400 euros. Ayudas que quedarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF.