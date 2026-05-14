Así es el "tortazo histórico" que le espera a María Jesús Montero en las elecciones andaluzas

Arcadio Mateo, experto en demoscopia, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hacer un análisis de las últimas encuestas sobre las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo. Todos los sondeos parten hacia una misma dirección: Juanma Moreno rozando la mayoría absoluta, sumado al "tortazo" que puede recibir el PSOE de María Jesús Montero consiguiendo su peor resultado histórico en Andalucía y Vox con una pequeña subida de uno o dos escaños.
"Hay una cosa clara y es que María Jesús Montero va a empeorar el peor resultado histórico del PSOE de hace cuatro años. Ya no nos remontamos a los resultados gloriosos. Eso lo empeora, porque fueron un 24% y ahora está raspando el 22 y va a bajar de 30 escaños. Y en política dos puntos es una cantidad significativa. Al batacazo se le pueden poner muchos nombres. Vamos a dejarlo en tortazo. Va a ser desastroso y se está empeñando en los últimos días de campaña en empeorarlo, en ser capaz de no llegar ni a los 25", ha señalado Arcadio Mateo.
"Accidente laboral"
"Esta historia de calificar el asesinato de guardias civiles como 'accidente laboral' va a tener impacto. Sí, lo va a tener. A ver, no masivo, porque hay que ser conscientes de que la gente en Andalucía, y en toda España, a estas alturas, después de tantas cosas, si sigue pensando en votar al PSOE ya lo tiene muy claro. O sea, ya ha llegado a su nivel mínimo. Pero yo creo que unas décimas les va a costar".
Sobre la exclusiva de Libertad Digital que informa de una "vida de pareja" entre la exministra y el expresidente de la SEPI, ha dicho que "eso tampoco va a ser decisivo, pero es una acumulación de tantos disparates. Esa noticia también les va a suponer pérdida por implicación de María Jesús Montero en conexiones a tramas de corrupción. Tiene dos vertientes: una fea, sin entrar en la vida personal de cada uno, pero es que este señor ya está imputado y fue detenido. Y ya salió diciendo que desde su cese no lo conocía de nada. Hombre, no lo conocía de nada (...) si pasaste la noche con él en un hotelito", ha explicado.
Sobre las llamadas trampa del PSOE a los andaluces alertando de que Juan Manuel Moreno está privatizando la sanidad pública, ha señalado que esta 'desfachatez' va a rascar otra décima menos para el PSOE. "Eso no funciona y la gente tiene más nivel de lo que parece. Algo también les costará. Todo lo que estamos viendo les va a costar. No hay suelo ahora mismo para el Partido Socialista. Vamos a ver si no le vemos en un 20 escaso, incluso un 19, porque ahora mismo la situación para ellos es agónica", ha advertido Arcadio Mateo.
Mayoría absoluta "justita"
"Mi análisis es que sí, pero justito. Hay una cosa en estas elecciones, que es que tres o cuatro escaños se van a jugar por muy pocos votos. En contra de lo que nos gusta decir, no se sabe ni en qué provincia, porque tiene una dosis de azar de restos y tal. Yo creo que va a haber mayoría absoluta. Podría ser 54, pero lo más probable es 55 o 56, en mi opinión".
"Vox sube, no espectacularmente como en otros sitios. Está en 14 y subirá a 16 o 17. Un par de puntitos, puntito y medio. No lo que estaba acostumbrado de las primeras elecciones, que fue espectacular. Es verdad que se ha producido un parón en Vox, pero sube y salva los muebles", ha concluido Arcadio Mateo.