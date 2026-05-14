Interior y Reino Unido buscan a doce peligrosos prófugos ocultos en España

El Ministerio del Interior, en colaboración con la National Crime Agency (NCA) británica y la organización independiente Crimestoppers, ha presentado este jueves en Alicante la denominada Operación Captura. El objetivo de este dispositivo conjunto es localizar a los doce criminales más buscados por la Justicia del Reino Unido, para lo cual las autoridades de ambos países han hecho un llamamiento directo a la colaboración ciudadana.

La iniciativa centra sus pesquisas en la posible presencia de estos prófugos en regiones españolas que cuentan con una alta concentración de ciudadanos británicos. Según ha detallado el Ministerio, las investigaciones apuntan a que los delincuentes podrían estar ocultos en la Costa del Sol, el Levante o las islas Canarias, con especial atención a municipios de Málaga, Alicante y Tenerife.

Graves delitos

Todos los integrantes de esta lista son varones que acumulan un historial de delitos de extrema gravedad, tales como el asesinato, el narcotráfico a gran escala, el fraude y el blanqueo de capitales. Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace dos décadas y, gracias al esfuerzo conjunto entre los cuerpos policiales y los ciudadanos, han permitido la detención de 98 fugitivos de los 111 que han sido denunciados públicamente en este tiempo.

Entre los nombres que conforman la actual lista destacan perfiles muy diversos pero igualmente peligrosos. Simon Dutton, de 49 años, está acusado de organizar importaciones masivas de cocaína. Otros, como Derek McGraw Ferguson, de 62 años, son buscados por su presunta relación con un asesinato cometido en Glasgow en el año 2007. Las autoridades británicas advierten de que es muy probable que este último viva en nuestro país bajo una identidad falsa.

La lista incluye a individuos como Kevin Thomas Parle, vinculado a dos homicidios a principios de la década de los dos mil, o John Rocks, acusado de cometer delitos sexuales a lo largo de diez años. Para dar con su paradero, el canal de denuncia anónima habilitado en la página web de Crimestoppers se suma a los teléfonos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, garantizando que no se tomarán represalias contra los informantes.

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), Javier Marín, ha subrayado durante la presentación que "perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas" y que se trata de un acto de justicia ineludible. Por su parte, el director general de Operaciones de la NCA, Rob Jones, ha advertido de que España no es un refugio seguro para los delincuentes y ha garantizado: "Si huyes, no dejaremos de buscar (...), te encontraremos y te traeremos de vuelta".

La cooperación bilateral en materia de seguridad ha demostrado ser altamente eficaz en los últimos años. Desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han logrado arrestar en el territorio nacional a 254 fugitivos de origen británico sobre los que pesaban órdenes internacionales de busca y captura. De esta cifra, el mayor volumen de detenciones se ha registrado precisamente en las provincias de Málaga y Alicante, confirmando la querencia de estos individuos por las zonas costeras.