Los errores que han hundido la campaña de María Jesús Montero para las andaluzas

Con el fin de la campaña electoral de las andaluzas ya cerca toca hacer balance de la misma y destacar a la protagonista de la más calamitosa de todos los candidatos: la socialista María Jesús Montero. La candidata impuesta por Pedro Sánchez para confrontar a Juanma Moreno, que podría revalidar este domingo la mayoría absoluta lograda en junio de 2022, ha ido encadenando error tras error incluso antes de comenzar la campaña.

Cuando María Jesús Montero, que fue calificada por sus rivales del PP en el Congreso de los Diputados como un "activo tóxico" y le auguraron que iba al "matadero electoral", se despidió de sus cargos en el Gobierno de Pedro Sánchez - vicepresidenta primera y ministra de Hacienda - con un autoelogio que levantó ampollas hasta en sus propias filas. Montero dijo: "Que la mujer con más poder de la democracia decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones dejando sus cargos es para poner en valor".

Este fue el primer traspié de una candidata que llegaba a Andalucía después de años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado, habiendo negociado el Cupo catalán con el independentismo y habiendo elevado la presión fiscal hasta cotas asfixiantes para algunos contribuyentes. Sus rivales en Andalucía no perdieron la oportunidad de recordárselo desde el primer momento.

El PSOE se ha volcado en la campaña que inauguró el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aupado por el no a la guerra. Una estrategia que no terminó de cuajar mientras la campaña de Montero iba haciendo aguas conforme avanzaban los días con una comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado por la SEPI que intentó frenar. La exclusiva de Libertad Digital ha desvelado la mentira de la candidata sobre la relación que tenía con el expresidente de la entidad imputado, que ha sido el último de los escándalos que ha tenido que sortear.

En pleno juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo con el exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, y Víctor de Aldama en el banquillo de los acusados, la campaña de Montero no ha conseguido levantar vuelo. Además, las encuestas que se han ido conociendo no mostraban ninguna mejoría. La crisis del hantavirus y el conflicto entre el Gobierno nacional y el de las Islas Canarias ha servido a los socialistas para que durante unos días se desviara el foco de la exministra de Hacienda.

Por si fuera poco, en los atriles de los mítines socialistas han desfilado viejas glorias condenadas en el caso de los ERE fraudulentos como el expresidente andaluz Manuel Chaves o la exconsejera Magdalena Álvarez. También el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ido a echar una mano, al cuello quizá, a María Jesús Montero mientras se ha ido conociendo que la Justicia continúa investigando su labor como lobista para los regímenes criminales de China o Venezuela.

Desde el PSOE también han disparado contra María Jesús Montero de manera involuntaria levantando una polémica que no fue desaprovechada por sus rivales de PP y Vox. Al poco de comenzar la campaña, la portavoz del PSOE y diputada por Lérida en el Congreso de los Diputados dijo en X: "Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá". Juanma Moreno no desaprovechó la oportunidad para denunciar que sus rivales usan "tópicos ofensivos" contra los andaluces.

La campaña entra en barrena

Ha sido en los últimos días de campaña cuando la candidatura de María Jesús Montero para presidir la Junta de Andalucía se ha hundido definitivamente. Dos guardias civiles murieron durante una persecución contra unos narcotraficantes frente a las costas de Huelva y, aunque Montero sí asistió al funeral y fue abucheada, el resto de sus excompañeros del Gobierno se ausentaron dejándola sola. En el último debate electoral celebrado en Canal Sur, la muerte de los guardias civiles se le volvió en contra. La candidata del PSOE la calificó de "accidente laboral" y, aunque rectificó al día siguiente, el mal ya estaba hecho.

Una sonora pitada y abucheos acompañaron en Baeza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y las distintas asociaciones de guardias civiles han puesto el grito en el cielo contra María Jesús Montero. Además, en ese debate, la oposición culpó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la crisis del cribado del cáncer de mama y este reprochó a Montero que en su época como consejera de Sanidad anunciara un cribado del cáncer de colon que nunca se hizo y que afectó a su padre, fallecido poco después. Montero se quedó sin palabras y Moreno le acusó después de beneficiar a Cataluña con el cupo catalán.

En los últimos días de campaña, además de la exclusiva de LD sobre su relación con el expresidente de la SEPI, los populares han denunciado que el PSOE está llamando a personas mayores como si fueran del Servicio Andaluz de Salud metiéndoles "miedo". El próximo domingo 17 de mayo saldremos de dudas sobre si las encuestas han acertado o no sus pronósticos y sobre si María Jesús Montero es capaz de llevar al PSOE-A a los peores resultados de su historia.