Montero ironiza con Moreno y Mazón en el cierre de campaña del PSOE andaluz: "Podrían montar un dúo con Ayuso"

El PSOE andaluz ha cerrado su campaña electoral en Sevilla con un acto multitudinario en Fibes marcado por la movilización de la militancia y por el tono duro —y en algunos momentos abiertamente irónico— contra el Partido Popular. La candidata socialista, María Jesús Montero, ha centrado buena parte de su intervención en ridiculizar a los dirigentes populares, especialmente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al presidente valenciano, Carlos Mazón.

"Podrían montar un dúo Bonilla y Mazón y de artista invitada Ayuso, porque a Feijóo lo esconden", ha lanzado Montero ante unas 3.500 personas reunidas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, según cifras del PSOE. Pero no se ha quedado ahí, sino que la dirigente socialista insiste en que el PP ha convertido la política en "un espectáculo infantilizado" basado en "los 'me gusta' y las canciones", en referencia al tono de algunos mensajes y campañas recientes de los populares.

La broma sobre Moreno y Mazón ha sido uno de los momentos más celebrados por los asistentes y ha marcado el tono de un cierre de campaña en el que los socialistas buscan confrontar directamente con el PP andaluz. Montero ha asegurado que los populares intentan transmitir que "lo tienen todo hecho", aunque ha sostenido que percibe a la derecha "muy nerviosa" de cara a la cita electoral.

El acto ha servido también para reivindicar la gestión histórica del PSOE en Andalucía y en el Gobierno de España. Entre los asistentes han estado los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una imagen con la que los socialistas quisieron apelar al legado de sus años al frente de la comunidad.

La candidata apeló al voto socialista

Montero ha defendido que el PSOE representa "la alternativa real" frente a unas políticas que, según dice, buscan "desmantelar derechos" y debilitar los servicios públicos. Tanto que la candidata llega a comparar las elecciones con el referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980, apelando a la movilización para proteger la sanidad pública y la igualdad de oportunidades.

"Este pueblo no se resigna y acude a votar para defender lo suyo", proclama la ministra y vicepresidenta, quien pide a los simpatizantes convertir las urnas en una respuesta contra "las listas de espera" y "el mercado" en los servicios esenciales.

La estrategia de confrontación continuó con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también aprovechó el acto para cargar contra el PP y contra el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ironizó con la escasa presencia de Feijóo en la campaña andaluza y aseguró que los dirigentes populares "son todos lo mismo".

"Que no os den gato por liebre. Ayuso, Moreno, Guardiola... son todos lo mismo", afirmó el líder socialista, en referencia también a Isabel Díaz Ayuso y a la dirigente extremeña María Guardiola.

Con música, consignas y un ambiente de movilización total, el PSOE cerró así una campaña en la que ha buscado convertir la defensa de los servicios públicos y la confrontación directa con el PP en el eje central de su discurso.