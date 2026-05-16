Cervezas para "recargar las pilas", libros, compras y feria: así viven la jornada de reflexión los candidatos del 17-M

La jornada de reflexión previa a unas elecciones es un concepto ya obsoleto y casi anacrónico que en España se sigue llevando a rajatabla. Las estrictas reglas de las campañas electorales en España impiden que se publiquen encuestas en los medios desde varios días antes, aunque los propios partidos tengan las suyas internas y se conozca el contenido, o que se pueda pedir el voto hasta el último momento.

El pasado viernes se clausuró la campaña electoral de los principales partidos para las elecciones andaluzas del próximo domingo. Salvo el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que cerró su campaña en Málaga, el resto de candidatos optó por Sevilla. La socialista María Jesús Montero, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dieron un baño de masas en el FIBES de la capital andaluza; en Vox, Manuel Gavira se ha apoyado en Santiago Abascal, y Antonio Maíllo y José Ignacio García también pusieron punto y final a la campaña en Sevilla.

La suerte está echada, como se suele decir, y ya sólo queda que los andaluces acudan a las urnas el domingo y voten por sus candidatos. Estos, mientras tanto, han dedicado la jornada de reflexión a diferentes cuestiones y la están viviendo desde diferentes puntos de Andalucía: Juanma Moreno en Málaga, María Jesús Montero en Sevilla, Manuel Gavira en Cádiz, Antonio Maíllo en Sevilla y José Ignacio García entre Sevilla y Jerez de la Frontera donde esta noche concluye la Feria del Caballo.

De las 'cervezas' de Moreno al ¿rebujito? de García

El rival a batir, el presidente de la Junta de Andalucía desde enero de 2019, Juanma Moreno, ha estado en Málaga con unos amigos de la infancia para tomar unas "cervezas con ellos" para "recargar las pilas". En su perfil oficial de X, Moreno ha confesado que había perdido la "tradición" de quedar con sus amigos "más íntimos" para comer. El candidato del PP-A a la reelección "por fin" ha podido ver a estos amigos "junto al mar" y "hablar de otros temas que no sean política, la vida y la familia".

Día para la familia y los amigos. Después de semanas tan intensas, de muchos actos y kilómetros en el coche, tomarme una cerveza con ellos me recarga las pilas. Gracias, #Andalucía. ¡Qué disfrutéis del sábado! pic.twitter.com/Gj1I6M2EbK — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 16, 2026

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Moreno ha dicho que lo que "deseamos todos" es que "haya un buen día y que los ciudadanos participen y ejerzan el maravilloso derecho al voto". "Espero y deseo que todo el mundo vote", ha apuntado Moreno que ha señalado el "poder" del voto para "transformar".

"Familia, amigos y libros. No se me ocurre una mejor manera de pasar esta jornada de reflexión. Conversaciones que alientan, cariños que reconfortan y lecturas inspiradoras. Mañana va a ser un gran día para Andalucía", ha escrito la candidata socialista, María Jesús Montero, en su perfil oficial de X. Montero ha estado paseando por Sevilla con el portavoz socialista en la ciudad, Antonio Muñoz. Según Europa Press, en la librería Botica de lectores, situada en la calle Feria ha comprado los libros El detalle, de Jesús Carrasco, y La mejor edad, de Luis García Montero.

Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Gavira ha jugado con el último gran lema del partido "prioridad nacional" en su mensaje en la red social X. Desde Cádiz, Gavira ha escrito: "Hoy toca volver a casa, PRIORIDAD FAMILIAR, PRIORIDAD CONYUGAL, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, recibido y apoyado durante estas últimas semanas tan intensas".

En la extrema izquierda ambos candidatos han desayunado con sus equipos en Sevilla. El de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha recorrido el barrio de San Julián de Sevilla haciendo unas compras y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho lo propio en la capital andaluza antes de acudir a Jerez de la Frontera para disfrutar con sus amigos del cierre de la Feria del Caballo de la ciudad gaditana y, quién sabe, si tomarse un merecido rebujito después de una campaña electoral que le ha beneficiado bastante.