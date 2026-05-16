Muere una escaladora tras caer por un desfiladero en el Torcal de Antequera

Una escaladora ha muerto este sábado tras sufrir un accidente en el paraje malagueño del Torcal de Antequera (Málaga) a las 12:00 horas. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un compañero de la víctima ha alertado de la caída de la afectada por un desfiladero o cortado en el paraje Nacimiento de la Villa.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la escaladora se ha precipitado desde una altura aproximada de 50 metros, y ha quedado atrapada en una grieta de difícil acceso cuando bajaba por una pared en un tramo escarpado.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha detallado que al lugar se han desplazado sendos helicópteros de especialistas del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y de la Guardia Civil, a través del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de Álora.

Asimismo, efectivos del Instituto Armado han procedido al rescate del cuerpo con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha confirmado el fallecimiento de la escaladora en el lugar, sin que haya trascendido la identidad hasta el momento.

El de Antequera no es el único suceso ocurrido en los últimos días relacionado con la escalada. Este sábado se ha localizado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años desaparecido desde el jueves en las inmediaciones de la Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.