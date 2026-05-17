Adelante Andalucía anuncia que se presenta a las elecciones generales

"Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP" y aún "queda mucho por hacer". Este ha sido el resumen de la intervención del líder de la formación andalucista, José Ignacio García, que ha aprovechado los buenos resultados para anunciar que la formación regionalista se va a presentar a las próximas elecciones generales del año que viene.

"Esto no es fruto de la campaña electoral, es fruto de mucho esfuerzo y dedicación", ha dicho el líder de los andalucistas, que ha agradecido a los casi 400.000 andaluces que han escogido la papeleta de Adelante Andalucía y ha señalado que el trabajo solo acaba de comenzar ya que no han conseguido "echar a las derechas del Gobierno".

La formación andalucista liderada por José Ignacio García —quien ha estado acompañado este domingo por Teresa Rodríguez, que ha anunciado que sufre cáncer— ha cosechado un resultado inesperado sumando 8 escaños, seis más de los que obtuvo hace cuatro años con casi 400.000 votos. Una subida muy fuerte, que le sitúa en el cuarto puesto, recogiendo casi el 10% de los votos. Un gran resultado que no había augurado ninguna encuesta. Este buen resultado contrasta de lleno con el nuevo fracaso de Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que han pagado su amistad incondicional a Pedro Sánchez.

En este sentido, la coalición liderada por Antonio Maíllo ha descarrilado y se queda muy lejos de los andalucistas situandose la quinta posición. La mala imagen que tienen la formación de Ione Belarra y Yolanda Díaz a nivel nacional por mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa ha llevado a Por Andalucía a cosechar un mal resultado, que se suma a los fracasos de la extrema izquierda en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.