El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de la Junta de Andalucía, ha informado de que la afluencia a las urnas en Andalucía a las 11:30 horas se sitúa en el 15,10%, lo que representa un leve descenso de 0,34 puntos respecto a los comicios de 2022 en una jornada que está transcurriendo con "total normalidad", según ha resaltado el Ejecutivo autonómico.

La comparecencia prevista para las 11:30 horas se retrasó finalmente cerca de media hora. Durante ese intervalo, además, los datos de participación fueron actualizándose ligeramente al alza: el porcentaje provisional, que inicialmente se situaba en el 15,06%, acabó elevándose hasta el 15,11% con la incorporación de más mesas contabilizadas, lo que supone un total de 983.501 andaluces que ya han ejercido su derecho al voto.

En las anteriores elecciones andaluzas, celebradas el 19 de junio de 2022, la participación alcanzó el 58,36% del censo, 1,8 puntos más que en los comicios autonómicos de 2018, cuando se situó en el 56,56%. El primer avance, difundido a las 11:30 horas, registró una participación del 15,44%, con un total de 985.053 votantes. Horas después, en el segundo avance oficial de las 14:00 horas, la cifra ascendió al 34,24% del censo, equivalente a 2.184.517 personas que ya habían acudido a las urnas.

Datos por provincias

Por provincias, en Almería han participado ya un 16,67% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 16,83% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone 0,16 puntos menos. Es la provincia que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas.

En Cádiz ya ha votado el 13,58% del censo, casi idéntico dato al registrado a las 11.30 horas en los últimos comicios autonómicos, cuando se situó en el 13,56%.

En Córdoba, el nivel de participación alcanza ya el 16,48%, mientras que en junio de 2022 fue del 17,35%, con lo que se reduce el anterior registro 0,87 puntos.

En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 16,07% de la población capacitada para ello, lo que supone 0,75 puntos menos que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 16,82%.

En Huelva ha participado ya un 13,24% de los ciudadanos, frente al 12,22 % que lo hizo en junio de 2022, lo que significa 1,02 puntos de ascenso en estos índices. Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, aunque es la provincia donde más ha subido la participación en relación a las pasada elecciones.

En Jaén, el 15,64% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 16,97% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que baja la participación en 1,33 puntos.

En Málaga, el 15,04% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 15,62%, lo que se traduce en una caída de 0,58 puntos.

Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 14,96%, frente al 15,08% de hace cuatro años, lo que supone 0,12 puntos menos que en los comicios autonómicos de junio de 2022.