El escrutinio de las andaluzas no se empezará a conocer hasta las 20:43 por problemas en tres colegios

En una jornada electoral sin apenas incidentes que destacar, salvo una agresión a apoderados de Vox en un pueblo de Sevilla, los andaluces están votando mucho más que en 2022. Sin embargo, el conocimiento oficial de los datos por parte de la Junta de Andalucía se retrasará hasta las 20:43 horas, aunque sí que se podrán difundir sondeos a las 20:00. Este cambio de última hora lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, porque en tres colegios de Sevilla, Málaga y Cádiz ha habido problemas a la hora de constituir sus mesas.

Sanz ha asegurado que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir estos datos de escrutinio. "Teniendo en cuenta los precedentes anteriores, la Junta Electoral de Andalucía nos ha comunicado que sí se va a permitir difundir sondeos a las 20:00 horas, en virtud de la actividad amparada por el artículo 20 de la Constitución y en aplicación del principio de proporcionalidad", ha declarado el consejero. No obstante, ha agregado que la JEA "no va a permitir difundir los datos por la web o la aplicación móvil hasta las 20:43 horas, cuando cierra la última mesa electoral", ha destacado.

De este modo, Sanz ha concretado que el criterio de la JEA es que "mientras que esté abierto un colegio electoral no se difundan datos a través de las páginas oficiales web o app correspondientes". En esta línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha incidido en que sí se permiten sondeos "a aquellas empresas que lo realicen o aquellos medios de comunicación que lo vayan a difundir".

Antonio Sanz ha contado que la Junta Electoral de Cádiz ha decidido "por haberse constituido con retraso ampliar el horario de votación en el distrito tres, sección cuatro, mesa C del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María hasta las 20:10". Por su parte, ha continuado que "la Junta Electoral de Málaga ha aprobado que en el distrito 10, sección 5, mesa única del CEIP Constitución en Málaga se amplíe la votación hasta las 20:14 horas y la Junta Electoral de Sevilla ha decidido ampliar hasta las 20:43 horas en el caso de las seis mesas del CEIP Azahares de Sevilla".