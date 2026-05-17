La participación alcanza el 52,1% en Andalucía a las 18:00, un 7,6% más que en 2022

La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 52,15% en Andalucía hasta las 18:00, lo que supone un 7,64% más que en los comicios celebrados en junio de 2022, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 99,9% de las mesas.

La provincia de Córdoba, con el 55,12%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 18:00, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 48,1%.

Todas las provincias aumentan su participación a las 18:00 en relación a las elecciones autonómicas de junio de 2022, con Granada a la cabeza con un 9,07%, frente a Jaén, que registra el menor ascenso con un 6,63%.

Participación por provincias

En Almería han participado ya un 50,36% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 41,77% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone un 8,59% más. En Cádiz ya ha votado el 48,58% del censo, frente al 41,36% registrado en los últimos comicios autonómicos, por lo que ha crecido la participación en un 7,22%.

En Córdoba, el nivel de participación alcanza ya el 55,12%, mientras que en junio de 2022 fue del 48,48%, con lo que se incrementa el anterior registro en un 6,64%. En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 53,54% de la población capacitada para ello, lo que supone un 9,07% más que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 44,47%.

En Huelva ha participado ya un 48,1% de los ciudadanos, frente al 39,89% que lo hizo en junio de 2022, lo que significa un 8,21% de ascenso en estos índices. En Jaén, el 53,82% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 47,21% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que sube la participación en un 6,61%.

En Málaga, el 50,66% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 43,69%, lo que se traduce en un incremento del 7,07%. Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 54,83%, frente al 46,78% de hace cuatro años, lo que supone un 8,05% más que en los comicios autonómicos de junio de 2022.