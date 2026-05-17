La participación en Andalucía se dispara al mediodía y supera ya los datos de 2022

El segundo dato de participación en las elecciones en Andalucía muestra una participación mayor a la registrada a estas mismas horas en los anteriores comicios. A las 14:00 horas, los datos provisionales de la web oficial de resultados muestran que la participación se sitúa en el 37,24%, un 3% más que en 2022.

Aunque el primer avance de participación de la mañana apuntaba a un ligero descenso respecto a las elecciones de 2022, la tendencia ha terminado cambiando con el paso de las horas. Muchos andaluces parecen haber optado por acudir a votar a media mañana, lo que ha provocado un notable repunte de la participación en el segundo avance oficial de la jornada. De este modo, el dato de las 14:00 horas no solo corrige el retroceso inicial, sino que sitúa la movilización electoral por encima de la registrada a la misma hora en los anteriores comicios autonómicos.

De este modo, hasta las 14:00 horas ya han ejercido su derecho al voto un total de 2.410.000 andaluces, lo que supone un 37,24% del censo electoral.

En las anteriores elecciones andaluzas, celebradas el 19 de junio de 2022, la participación total alcanzó el 58,36% del censo, 1,8 puntos más que en los comicios autonómicos de 2018, cuando se situó en el 56,56%. El primer avance, difundido a las 11:30 horas, registró una participación del 15,44%, con un total de 985.053 votantes. Horas después, en el segundo avance oficial de las 14:00 horas, la cifra ascendió al 34,24% del censo, equivalente a 2.184.517 personas que ya habían acudido a las urnas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)