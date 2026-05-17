La participación en Andalucía se dispara al mediodía y supera ya los datos de 2022

El segundo dato de participación en las elecciones en Andalucía muestra una participación mayor a la registrada a estas mismas horas en los anteriores comicios. A las 14:00 horas, los datos provisionales de la web oficial de resultados muestran que la participación se sitúa en el 37,24%, un 3% más que en 2022.

Aunque el primer avance de participación de la mañana apuntaba a un ligero descenso respecto a las elecciones de 2022, la tendencia ha terminado cambiando con el paso de las horas. Muchos andaluces parecen haber optado por acudir a votar a media mañana, lo que ha provocado un notable repunte de la participación en el segundo avance oficial de la jornada. De este modo, el dato de las 14:00 horas no solo corrige el retroceso inicial, sino que sitúa la movilización electoral por encima de la registrada a la misma hora en los anteriores comicios autonómicos.

De este modo, hasta las 14:00 horas ya han ejercido su derecho al voto un total de 2.410.000 andaluces, lo que supone un 37,24% del censo electoral.

En las anteriores elecciones andaluzas, celebradas el 19 de junio de 2022, la participación total alcanzó el 58,36% del censo, 1,8 puntos más que en los comicios autonómicos de 2018, cuando se situó en el 56,56%. El primer avance, difundido a las 11:30 horas, registró una participación del 15,44%, con un total de 985.053 votantes. Horas después, en el segundo avance oficial de las 14:00 horas, la cifra ascendió al 34,24% del censo, equivalente a 2.184.517 personas que ya habían acudido a las urnas.

Participación por provincias

Todas las provincias aumentan su participación a las 14 horas en relación a las elecciones autonómicas de junio de 2022, con Almería a la cabeza con 4,57 puntos, frente a Jaén, que registra el menor ascenso con 1,36 puntos.

Por provincias, en Almería han participado ya un 36,8% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 32,23% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone 4,57 puntos más.

En Cádiz ya ha votado el 34,44% del censo, frente al 31,16% registrado en los últimos comicios autonómicos, por lo que ha crecido la participación en 3,28 puntos.

En Córdoba, el nivel de participación alcanza ya el 40,5%, mientras que en junio de 2022 fue del 38,92%, con lo que se incrementa el anterior registro en 1,58 puntos.

En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 38,2% de la población capacitada para ello, lo que supone 3,27 puntos más que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 34,93%.

En Huelva ha participado ya un 34,32% de los ciudadanos, frente al 29,8% que lo hizo en junio de 2022, lo que significa 4,52 puntos de ascenso en estos índices.

En Jaén, el 39,24% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 37,88% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que sube la participación en 1,36 puntos.

En Málaga, el 35,66% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 32,98%, lo que se traduce en un incremento de 2,68 puntos.

Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 38,79%, frente al 35,51% de hace cuatro años, lo que supone 3,28 puntos más que en los comicios autonómicos de junio de 2022.