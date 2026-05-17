Narciso Michavila advierte de que Andalucía "ha votado en clave de elecciones generales"

En Andalucía se han cerrado las urnas en casi toda la región y algunas encuestas auguran que Juanma Moreno retendrá casi con total seguridad la mayoría absoluta que consiguió en 2022. En el programa especial sobre las elecciones andaluzas en esRadio el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha dicho que "no sería la primera noche electoral" en la que fallan los encuestadores y que tiene "muchísimo respeto" por Sigma Dos, que da por segura la mayoría absoluta de Moreno.

"Tiene muchas posibilidades Juanma Moreno de conseguir la absoluta", ha destacado Narciso Michavila, que cree que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección tiene "posibilidades de mejorar" los resultados de 2022 porque "hay un sector que tiene muchísimas ganas de ir a votar" y que en "cualquier urna" que vea ese sector "va a ir ahora mismo a votar". El sociólogo lo ha dicho a propósito del aumento de participación de 7,6 puntos respecto a los últimos comicios en la región.

El presidente de GAD3 ha hablado del "patrón de escrutinio en Andalucía", un escrutinio, por cierto, que comenzará más tarde por problemas en tres mesas electorales en Sevilla, Cádiz y Málaga. Ese patrón es "muy parecido al de Madrid", ha asegurado Narciso Michavila. "Los partidos pequeños (Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) en cuanto veamos un 10% escrutado ahí van a cambiar poco", ha explicado.

En este escrutinio "el PSOE va a ir de más a menos" y que el partido de María Jesús Montero en "el momento que pierda el escaño 30 ya no lo va a recuperar", ha dicho Narciso Michavila. El presidente de Gad3 ha explicado que "al PP le pasa al revés, va a empezar muy bajo". Y que a partir de las inicio del escrutinio "en ese momento nos va a entrar de golpe más de un 5% y nos va a dar bastantes pistas" de lo que puede suceder. "Hace cuatro años el último escaño lo consiguió Juanma Moreno en el último minuto del escrutinio", ha añadido.

Narciso Michavila ha indicado que estas elecciones no sólo se podrán leer "en clave andaluza" porque "el andaluz ha votado en clave de las generales". En este sentido, ha dicho que el PP-A "tiene más apoyo en las grandes ciudades, las capitales y la costa" y que "es una penetración del voto del PP en las grandes urbes y por otro lado un asentamiento muy grande de Vox en zonas rurales".

Ha explicado el presidente de Gad3 que "es un corrimiento" del voto hacia la derecha porque "es lógico que la corrupción le haya pasado factura el PSOE", pero "más daño le hacen al PSOE-A los pactos con Puigdemont que haber nombrado" a Ábalos y Cerdán "como secretarios generales" del partido.