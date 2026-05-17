Sorpresón en la extrema izquierda: Adelante Andalucía casi dobla en escaños a Por Andalucía

Gran sorpresa y sorpasso en el marco de la extrema izquierda en las elecciones andaluzas de este domingo. Adelante Andalucía, con 8 escaños, ha doblado en diputados a Por Andalucía, la coalición entre Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que ha cosechado solo cuatro escaños.

La formación andalucista liderada por José Ignacio García —quien ha estado acompañado este domingo por Teresa Rodríguez, que ha anunciado que sufre cáncer— ha cosechado un resultado inesperado sumando 8 escaños, seis más de los que obtuvo hace cuatro años. Una subida muy fuerte, que le sitúa en el cuarto puesto, recogiendo casi el 10% de los votos. Un gran resultado que no había augurado ninguna encuesta.

En paralelo, en la otra cara de la moneda, la coalición liderada por Antonio Maíllo ha descarrilado y se queda muy lejos de los andalucistas obteniendo la quinta posición. La mala imagen que tienen Podemos y Sumar a nivel nacional ha llevado a Por Andalucía a cosechar un mal resultado. Solo cuatro escaños, uno menos que los que obtuvo en el año 2022.

En las anteriores elecciones autonómicas, el escenario fue totalmente diferente. Por Andalucía obtuvo 5 escaños con 281.000 votos concentrando el 7,68%, mientras que Adelante Andalucía, uno de los claros ganadores de la noche electoral, obtuvo solo 2 escaños con 168.000 votos y con el 4,58%.