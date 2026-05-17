El apoyo incondicional a Pedro Sánchez tiene sus consecuencias. Nuevo ‘tortazo’ en unos comicios no solo al PSOE, si no también a Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Este domingo, en las elecciones andaluzas se ha producido una gran sorpresa y un significativo sorpasso en el marco de la extrema izquierda. Adelante Andalucía, la formación regionalista, con 8 escaños, casi dobla en diputados a Por Andalucía, la coalición entre Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que ha cosechado solo cinco escaños. Así, Antonio Maillo, Ione Belarra y Yolanda Díaz suman un nuevo fracaso a su carrera política.

La formación andalucista liderada por José Ignacio García —quien ha estado acompañado este domingo por Teresa Rodríguez, que ha anunciado que sufre cáncer— ha cosechado un resultado inesperado sumando 8 escaños, seis más de los que obtuvo hace cuatro años con casi 400.000 votos. Una subida muy fuerte, que le sitúa en el cuarto puesto, recogiendo casi el 10% de los votos. Un gran resultado que no había augurado ninguna encuesta.

Ante estos resultados, José Ignacio García, ha salido a hablar y ha defendido que "esto no es fruto de la campaña electoral, es fruto de mucho esfuerzo y dedicación". Ha agradecido a los casi 400.000 andaluces que han escogido la papeleta de Adelante Andalucía y ha señalado que el trabajo solo acaba de comenzar ya que no han conseguido "echar a las derechas del Gobierno". Por último, ha cerrado su intervención con una de las frases de la noche tras señalar que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP" y ha aprovechado para anunciar que se van a presentar a las elecciones generales del próximo año.



Tortazo por la amistad con Sánchez

En paralelo, en la otra cara de la moneda, la coalición liderada por Antonio Maíllo ha descarrilado y se queda muy lejos de los andalucistas situandose la quinta posición. La mala imagen que tienen Podemos y Sumar a nivel nacional por apoyar incondicionalmente al sanchismo ha llevado a Por Andalucía a cosechar un mal resultado.

Con estos resultados, Por Andalucía queda detrás de los andalucistas después de sumar cinco escaños, los mismos que obtuvo en el año 2022. Un resultado que deja muy malas sensaciones en la formación de Ione Belarra y la de Yolanda Díaz después de quedarse lejos del partido regionalista.

Maillo ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas "no ha cumplido expectativas de crecimiento" ni el objetivo de "echar al PP de la Junta". En declaraciones a los periodistas en la sede de IU Andalucía en Sevilla, rodeado de militantes y acompañado por dirigentes regionales de la formación, Maíllo ha advertido que "no va a haber tregua al Gobierno del PP ni al supuesto gobierno de PP y Vox", de los que ha dicho que "van a reactivar una estrategia que viene de 2018".

En las anteriores elecciones autonómicas, el escenario fue totalmente diferente. Por Andalucía obtuvo 5 escaños con 281.000 votos concentrando el 7,68%, mientras que Adelante Andalucía, uno de los claros ganadores de esta noche electoral, obtuvo solo 2 escaños con 168.000 votos y con el 4,58%.