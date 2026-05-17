Teresa Rodríguez revela que tiene cáncer en respuesta a una mofa en X

Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, publicó en sus redes sociales una foto en el colegio electoral animando a votar en unas elecciones que podrían suponer un gran resultado para su formación política: los sondeos auguran que duplicarán sus actuales dos escaños e incluso vaticinan que estarán por delante de la alianza de Podemos, IU y Sumar, Por Andalucía.

De señora con quimio. pic.twitter.com/LaJrXTDPrf — Teresa Rodríguez 🇵🇸 ۞ (@TeresaRodr_) May 17, 2026

En la imagen, Rodríguez aparecía con una kufiya verde en la cabeza, lo que suscitó el comentario de una tuitera: "¿De qué vas disfrazada?". "De señora con quimio", respondió la política revelando así su enfermedad, que no había trascendido hasta ahora.

En respuesta a otro tuitero, Rodríguez añadió que llevaba "una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo, querido señor indocumentado".

Rodríguez abandonó la primera línea política en 2022 para volver a ejercer como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Cádiz.

En 2023, volvió a las listas de Adelante Andalucía en un puesto simbólico junto a su pareja, el exalcalde de Cádiz, José María González Kichi. En esta ocasión, también figura en la candidatura de Adelante Andalucía por Cádiz, en el puesto 14. La lista está encabezada por el actual portavoz parlamentario José Ignacio García.