Es imposible que la localidad cordobesa de Adamuz olvide la gestión del Gobierno del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas. El recuento electoral en las elecciones autonómicas de este 17 de mayo es más que concluyente: el PP de Juanma Moreno gana 6,4 puntos, prácticamente los que pierde el PSOE, que se ha dejado 6,18 puntos con respecto a los comicios de 2022.

El PP se ha impuesto con el 54 por ciento en tanto que el PSOE es la segunda fuerza en la localidad, con el 25 % de las papeletas. Por su parte, Vox, con un 6,64 %, ha bajado 3,05 puntos, en tanto que Por Andalucía ha subido 0,48 puntos hasta el 7,12 por ciento.

En Adamuz, localidad cordobesa de la comarca del Alto Guadalquivir de 4.100 habitantes, el Gobierno municipal lo ostenta el PSOE en coalición con IU.

Andalucía votó por el Partido Popular de Juanma Moreno, que, sin embargo, no consiguió retener la mayoría absoluta para no depender de Vox. El PSOE, por su parte, logró su peor dato histórico.