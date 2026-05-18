El Ejido y otros pueblos que aplastaron al PSOE

La inmigración es uno de los problemas que más preocupa a los españoles, incluidos los andaluces, que en varios de sus municipios conviven con situaciones al límite. Un ejemplo claro de ello es El Ejido, una localidad situada en Almería que ha tenido muchos capítulos complicados con la inmigración desde hace más de 25 años.

De ahí que este asunto de importante trascendencia se vea en muchas ocasiones reflejado en las urnas cuando la situación es límite. En el caso de El Ejido, tanto Partido Popular como Vox han conseguido reunir el 73% del voto en las elecciones autonómicas del pasado domingo en las que el PSOE ha conseguido su peor resultado histórico en Andalucía. A esta situación han ‘ayudado’ los vecinos de El Ejido. Y es que, solo el 15% del pueblo ha votado a los socialistas.

Otros pueblos castigados por la inmigración masiva también han reflejado su preocupación en las urnas. Es el caso de Algeciras, en Cádiz o el de varios municipios de Huelva como Palos de la Frontera, Lepe, Lucena del Puerto o Cartaya, localidades donde se frecuenta la recogida intensiva de frutos rojos por cientos de inmigrantes, lo que ha derivado en inseguridad en algunos asentamientos como chabolas, robos, tráfico de drogas, incendios o prostitución.

Hundimiento del PSOE

En estas cinco localidades tanto los populares como la formación de Santiago Abascal han alcanzado más del 70% de los votos, mientras que el mejor resultado del PSOE en estos cuatro municipios no ha superado el 16,5% de los apoyos de los vecinos.

Estos resultados reflejan la preocupación y el hartazgo de los ciudadanos, que han optado por votar a formaciones como Vox para poner coto a la inmigración masiva que está derivando en muchos altercados diarios debido a la constante inseguridad instalada en dichos territorios y sin visos de mejora alguna.