Condenado otro ex alto cargo de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante la legislatura de Manuel Chaves por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos a tres años de prisión. El motivo ha sido la concesión de forma irregular de una ayuda pública de 262.500 euros a la empresa Consyproan S.L., con sede en el municipio sevillano de Lebrija.

También ha sido condenado el administrador único de esta empresa, que pidió una ayuda a la Junta para pagar nóminas y seguros sociales debido a los problemas de liquidez por los que atravesaba en plena crisis del sector de la construcción.

Durante la vista oral, el administrador único de la mercantil aceptó los hechos, reconoció su participación y se mostró conforme con las penas y la responsabilidad civil planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación ejercida por el PP.

Los magistrados dan por acreditado que el representante de Consyproan, "sabedor de que la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos, podía otorgarles fondos públicos para obtener liquidez inmediata, trató con la Dirección General de Trabajo, a cuyo frente estaba Juan Márquez en el primer trimestre del año 2010, para que este beneficiara a su empresa con una ayuda por importe de 2.200.000 euros que aliviara su falta de liquidez ante la crisis existente en el sector".

La sentencia considera probado que Juan Márquez autorizó la subvención pese a conocer que no cumplía los requisitos legales y que no iba a ser sometida a fiscalización previa. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011. Durante el proceso concursal se devolvió a la Junta la mitad del dinero recibido y, antes del inicio del juicio, el administrador de la empresa consignó el resto de la cantidad para completar la devolución íntegra de la ayuda pública.