Detenido tras agredir a un anciano en Luque y dejarlo tres días tirado en el suelo

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Local del municipio de Luque, en la provincia de Córdoba, ha detenido a un individuo acusado de un grave delito de lesiones. El arrestado está acusado de haber agredido de forma brutal a un hombre de 70 años con el que compartía domicilio, dejándolo completamente abandonado y a su suerte tras el ataque. Según han informado las autoridades, la víctima permaneció tendida en el suelo durante tres días, incapacitada para moverse o solicitar ayuda por sus propios medios.

El rescate del anciano fue posible gracias a la colaboración ciudadana, un elemento que ha resultado fundamental para evitar un desenlace que podría haber sido fatal. Fueron los vecinos del inmueble quienes dieron la voz de alarma a las Fuerzas de Seguridad, después de llevar varios días escuchando gritos de auxilio y ruidos inusuales que provenían de la vivienda contigua. Esta rápida actuación vecinal activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Benemérita y efectivos de la Policía Local se personaron con celeridad en la dirección indicada. Al llamar a la puerta, los agentes se encontraron con la resistencia del presunto agresor, quien en un primer momento se negó a permitirles el acceso al interior de la residencia. No obstante, ante la persistencia de los lamentos y la evidente sospecha de que se estaba produciendo una situación de extrema gravedad, los policías insistieron hasta lograr entrar en el domicilio para realizar la comprobación pertinente.

Tres días en el suelo

La escena que las autoridades hallaron en el interior confirmaba los peores presagios. En una de las estancias de la casa se encontraba el hombre de 70 años, tirado en el suelo en un estado de gran vulnerabilidad. La propia víctima relató a los uniformados el calvario sufrido, manifestando que la persona que les acababa de abrir la puerta era la causante directa de su lamentable situación. Según su testimonio, el individuo le había agredido tres días antes, propinándole un fuerte golpe que lo derribó, para después ignorar por completo sus peticiones de socorro mientras permanecía inmóvil.

Ante la gravedad del estado de salud del anciano, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencias médicas. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, los guardias civiles y los policías locales proporcionaron los primeros auxilios a la víctima, tratando de estabilizarla tras las largas jornadas de abandono y sufrimiento. Posteriormente, el personal sanitario procedió a su traslado urgente al centro hospitalario más cercano, donde el hombre fue ingresado para recibir la asistencia médica especializada que requerían sus lesiones.

Como consecuencia directa de los hechos, las Fuerzas de Seguridad procedieron a la detención inmediata del conviviente como presunto autor de un delito de lesiones, dejando la puerta abierta a que la investigación sume otras posibles responsabilidades penales dada la naturaleza del abandono. El arrestado, junto con las correspondientes diligencias policiales instruidas, ha sido ya puesto a disposición de la autoridad judicial, que se encargará de determinar las medidas cautelares y el futuro procesal del acusado.